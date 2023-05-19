Украинцев могут оштрафовать за поведение в квартирах и на улице: что важно знать
В Украине на всех граждан возлагается обязанность соблюдать установленные нормы допустимого шума. Эти правила также распространяются на предприятия, учреждения, организации, государственные и местные органы власти.
Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.
Когда запрещено шуметь
Согласно статье 24 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" на граждан возлагается обязанность, а также предприятия, учреждения, разные организации, государственные и местные органы власти соблюдать установленные санитарными правилами нормы допустимого шума и звучания.
В ночное время (с 22:00 часов вечера до 08:00 утра) запрещено:
- громко петь и орать;
- использовать фейерверки, салюты, аппаратуру, воспроизводящую звук;
- использовать оборудование, генерирующее шум.
Для оценки уровня шума в жилых помещениях сформулированы общие нормы допустимой громкости, регламентируемые приказом Минздрава от 22.02.2019 №463.
К местам, где запрещено шуметь после 22 часов, входят:
- жилые дома и придомовые территории;
- лечебные, санаторно-курортные заведения;
- дома-интернаты, учебные заведения, культуры;
- гостиницы и общежития;
- заведения общепита, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса в пределах города;
- другие постройки и сооружения, в которых постоянно или временно находятся люди;
- парки, скверы, зоны отдыха расположены на территориях микрорайонов и групп жилых домов.
Когда запреты не действуют
В частности, есть случаи, когда запреты не действуют (ч. 5 ст. 24 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения"). Речь идет о:
- экстренной ситуации (авария, пожар, потоп, упало дерево на дом);
- если получено разрешение местного совета на использование салютов, фейерверков в запрещенное время;
- празднование праздничных, нерабочих дней, дней города, соревнований и других праздников, отмеченных в решении сессии местного совета;
- оказание неотложной помощи;
- предупреждение и прекращение нарушений закона;
- когда шум в закрытом помещении, при условии, что он не распространяется за пределы этого помещения и его не слышно жителям близлежащих квартир;
- если источниками шума являются оборудованием и механизмами, обеспечивающие жизнедеятельность жилых и общественных зданий;
- проведение сборов, митингов, демонстраций и походов, если об этом своевременно уведомлены органы местного самоуправления.
За шум в ненадлежащее время украинцам могут вынести предупреждение или сразу оштрафовать. Размер штрафов за первое нарушение в год - 85-255 грн для физлиц и 255-510 грн для юрлиц.
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