Українці знову зобов'язані перевіряти свої лічильники: кого це не стосується

Відтепер українці знову повинні здійснювати регулярні перевірки лічильників газу, світла та води після завершення опалювального сезону.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів, яка набула чинності у червні 2023.
Перевірка лічильників води, газу, електроенергії та теплолічильників повинна бути здійсненою протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.
Експерти кажуть, що без цього постачальники послуг нараховуватимуть плату за нормативами, а не за фактичним споживанням. Це прямо пропорційно вплине на суми у ваших платіжках.
Якщо виявиться, що лічильник газу чи електроенергії вийшов із ладу, рішення про доцільність його ремонту приймає підприємство, яке перевіряє роботу лічильників.
Цей процес не стосуватиметься мешканців:
У Законі України "Про метрологію та метрологічну діяльність" йдеться про те, що перевіркою індивідуальних приладів обліку займаються ліцензовані організації.
Їхній перелік ви можете знайти на сайті Міністерства розвитку економіки за посиланням.
Акт про проведення повірки необхідно надати до одного з відділень Центру комунального сервісу.
З 1 червня в Україні підвищили тариф на світло. Відтепер за кіловат світла на годину доведеться платити 2,64 гривні.
До підвищення цін в Україні діяли два різних тарифи для звичайних громадян:
Однак новий тариф не розділяє обсяг спожитої електроенергії, тому всі громадяни платять 2,64 гривні за кВт-год.
Таким чином якщо ви витратили 250 кВт-год, то заплатите 660 гривень; за 500 кВт-год - 1320 гривень; за 1 000 кВт-год - 2640 гривень.
Раніше ми розповідали, як українці можуть економити на платіжках за світло.
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