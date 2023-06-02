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Українці можуть платити за "комуналку" вдвічі менше навіть після підвищення тарифів: як це зробити

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Україна, П'ятниця 02 червня 2023 09:27
Українці можуть платити за "комуналку" вдвічі менше навіть після підвищення тарифів: як це зробити Як платити за світло вдвічі менше (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

З 1 червня в Україні підвищили тариф на світло. Відтепер за кіловат світла на годину доведеться платити 2,64 гривні.

Як українці можуть зменшити суми в платіжках удвічі - читайте нижче в матеріалі Styler.

Перевірте ваш лічильник

Попри те, що тариф на електроенергію зріс, українці все одно мають можливість підключити нічний тариф, який діє з 23:00 до 07:00. Зробивши це, ви можете платити 1,32 грн за кВт-год.

Для цього вам необхідно встановити двозонний лічильник Його можна придбати самостійно або в оператора при замовленні послуги із заміни вартості.

Крім того, потрібно укласти новий двотарифний договір із постачальником електроенергії.

Щоб такий метод справді працював, варто перенести використання найбільш енерговитратних приладів на нічний час. До них належать пральні машини, духовки, електрочайники, хлібопічки, посудомийні машини тощо.

Щодо економії на практиці, то візьмімо велику сім'ю, яка витратила за місяць 300 кВт-год. Відтепер з 1 червня вона платитиме 800 гривень.

Проте якщо перенести частину роботи приладів на нічний тариф, сума платіжки може зменшитися до майже 600 гривень.

Як зміняться суми в платіжках

До підвищення цін в Україні діяли два різних тарифи для звичайних громадян:

  • 1,44 гривні за кВт-год за споживання менш як 250 кВт-год на місяць
  • 1,68 гривні за кВт-год за споживання понад 250 кВт-год на місяць

Однак новий тариф не розділяє обсяг спожитої електроенергії, тому всі громадяни платять 2,64 гривні за кВт-год.

Таким чином якщо ви витратили 250 кВт-год, то заплатите 660 гривень; за 500 кВт-год - 1320 гривень; за 1 000 кВт-год - 2640 гривень.

Раніше ми розповідали, як вибирати побутову техніку, щоб вона не споживала багато електроенергії.

Читайте також про перевірені методи для зменшення суми за "комуналку" у платіжках.

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