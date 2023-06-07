Украинцы снова обязаны проверять свои счетчики: кого это не касается

Теперь украинцы снова должны проводить регулярные проверки счетчиков газа, света и воды после завершения отопительного сезона.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, которое вступило в силу в июне 2023.
Проверка счетчиков воды, газа, электроэнергии и теплосчетчиков должна осуществляться в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.
Эксперты говорят, что без этого поставщики услуг будут начислять плату по нормативам, а не по фактическому потреблению. Это напрямую повлияет на суммы в ваших платежках.
Если окажется, что счетчик газа или электроэнергии вышел из строя, решение о целесообразности его ремонта принимает предприятие, проверяющее работу счетчиков.
Этот процесс не будет касаться жителей:
В Законе Украины "О метрологии и метрологической деятельности" говорится, что проверкой индивидуальных приборов учета занимаются лицензированные организации.
Их список вы можете найти на сайте Министерства развития экономики по ссылке.
Акт о проведении поверки необходимо предоставить в одно из отделений Центра коммунального сервиса.
С 1 июня в Украине повысили тариф на свет. Теперь за киловатт света в час придется платить 2,64 гривны.
До повышения цен в Украине действовали два разных тарифа для обычных граждан:
Однако новый тариф не разделяет объем потребленной электроэнергии, поэтому все граждане платят 2,64 гривны за кВт-ч.
Таким образом, если вы потратили 250 кВт-ч, то заплатите 660 гривен; за 500 кВт-ч - 1320 гривен; за 1 000 кВт-ч - 2640 гривен.
Раньше мы рассказывали, как украинцы могут экономить на платежках за свет.
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