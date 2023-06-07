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Украинцы снова обязаны проверять свои счетчики: кого это не касается

Некоторые категории населения могут не проверять счетчики (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Теперь украинцы снова должны проводить регулярные проверки счетчиков газа, света и воды после завершения отопительного сезона.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, которое вступило в силу в июне 2023.

Как часто проводить проверку счетчиков

Проверка счетчиков воды, газа, электроэнергии и теплосчетчиков должна осуществляться в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Эксперты говорят, что без этого поставщики услуг будут начислять плату по нормативам, а не по фактическому потреблению. Это напрямую повлияет на суммы в ваших платежках.

Если окажется, что счетчик газа или электроэнергии вышел из строя, решение о целесообразности его ремонта принимает предприятие, проверяющее работу счетчиков.

Кого не касается проверка

Этот процесс не будет касаться жителей:

  • оккупированных населенных пунктов;
  • территорий, где ведутся боевые деяния либо вероятны боевые деяния.

Кто может проверять

В Законе Украины "О метрологии и метрологической деятельности" говорится, что проверкой индивидуальных приборов учета занимаются лицензированные организации.

Их список вы можете найти на сайте Министерства развития экономики по ссылке.

Акт о проведении поверки необходимо предоставить в одно из отделений Центра коммунального сервиса.

В Украине вырос тариф на электроэнергию

С 1 июня в Украине повысили тариф на свет. Теперь за киловатт света в час придется платить 2,64 гривны.

До повышения цен в Украине действовали два разных тарифа для обычных граждан:

  • 1,44 гривны за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч в месяц
  • 1,68 гривны за кВт-ч при потреблении свыше 250 кВт-ч в месяц

Однако новый тариф не разделяет объем потребленной электроэнергии, поэтому все граждане платят 2,64 гривны за кВт-ч.

Таким образом, если вы потратили 250 кВт-ч, то заплатите 660 гривен; за 500 кВт-ч - 1320 гривен; за 1 000 кВт-ч - 2640 гривен.

Раньше мы рассказывали, как украинцы могут экономить на платежках за свет.

Читайте также, увеличатся ли тарифы на воду в Украине.

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ЭлектроэнергияТарифы на ЖКХ