Українці зможуть проголосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення: відео виконавців

Як українці зможуть голосувати

Зокрема, сьогодні відбулось онлайн-жеребкування між фіналістами Нацвідбору на "Євробачення-2023".

Федоров розповів, що голосування відбудеться прозоро та у кілька кліків. Кожен громадянин зможе швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі.

"Цього року активно цифровізуємо традиції Євробачення. Маємо класні результати. У травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення в "Дії". А вже в жовтні пів мільйона громадян обрали трійку журі Нацвідбору в застосунку. Рухаємося далі", - йдеться у повідомленні міністра.

Додамо, що раніше українці через застосунок "Дія" обрали членів журі Нацвідбору. Ними стали лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка Джамала та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

З якими піснями учасники виступлять на конкурсі

Сьогодні під час прес-конференція учасники Нацвідбору на Євробачення-2023 представили свої пісні на конкурс.

Першим у фіналі Нацвідбору виступить Moisei з піснею "I'm Not Alone". Він став відомий як скрипаль, який грає на фронті.

Далі на сцену вийдуть OY Sound System з піснею "Ой, тужу". У своїй творчості вони використовують різні стилі: від басу, дабу і world music (автентична музика) до електронного року і реггі.

Третіми на сцену вийде DEMCHUK з піснею Alive. Артиствже відомий, адже випустив спільну пісню з Настею Каменських під назвою "Sorry".

Після цього за перемогу буде змагатися Jerry Heil. Вона вже брала участь у Нацвідборі в попередні роки. Однак, перемогти не вдалося.

Під номером п'ять на сцену вийде FIINKA та виконає пісню "Довбуш". Дівчина намагається популяризувати культуру Заходу України.

Підкоряти своїм голосом глядачів також буде співачка KRUTЬ та виконає "Колискову". Раніше вона писала саундтреки до відомих українських фільмів, але зараз хоче розповісти всьому світу про війну в Україні.

Далі виступлять Tember Blanche (український музичний інді-поп-дует) з піснею "Я вдома". Дует складається з вокалістки й автора пісень Олександри Ганапольської, гітариста і саундпродюсера Владислава Лагоди.

Під восьмим номером на сцену вийде Angelina, яка виконає пісню англійською мовою "Stronger". В останні 15 хвилин до завершення прийому заявок на Нацвідбір вона відправила свою пісню, яка була написала ще влітку, не знаючи, чи приймуть її.

Дев'ятими виступлять 2Tone з піснею "Квітка".

Останніми на сцену вийдуть TVORCHI з хітом "Heart of Steel". Це український електронний музичний гурт з Тернополя, який виконує пісні українською та англійською мовами.