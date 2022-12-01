Украинцы смогут проголосовать за участников Нацотбора на Евровидение: видео исполнителей

Как украинцы смогут голосовать

В частности, сегодня состоялась онлайн-жеребьевка между финалистами Нацотбора на "Евровидение-2023".

Федоров рассказал, что голосование состоится прозрачно и в несколько кликов. Каждый гражданин сможет быстро и комфортно поддержать любимого исполнителя, представившего Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле.

"В этом году активно цифровизируем традиции Евровидения. Есть классные результаты. В мае более миллиона украинцев по всему миру посмотрели Евровидение в "Дие". А уже в октябре полмиллиона граждан избрали тройку жюри Нацотбора в приложении. Двигаемся дальше", - говорится в сообщении министра.

Добавим, что ранее украинцы через приложение "Дия" избрали членов жюри Нацотбора. Ими стали лидер группы "Антитіла" Тарас Тополь, певица Джамала и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

С какими песнями участники выступят на конкурсе

Сегодня во время пресс-конференции участники Нацотбора на Евровидение-2023 представили свои песни на конкурс.

Первым в финале Нацотбора выступит Moisei с песней "I'm Not Alone". Он стал известен как скрипач, играющий на фронте.

Далее на сцену выйдут OY Sound System с песней "Ой, тужу". В своем творчестве они используют разные стили: от баса, дабу и world music (аутентичная музыка) до электронного рока и регги.

Третьими на сцену выйдет DEMCHUK с песней Alive. Артист уже известен, ведь выпустил общую песню с Настей Каменских под названием "Sorry".

После этого за победу сразится Jerry Heil. Она уже участвовала в Нацотборе в предыдущие годы. Однако победить не удалось.

Под номером пять на сцену выйдет FIINKA и исполнит песню "Довбуш". Девушка пытается популяризировать культуру Запада Украины.

Покорять своим голосом зрителей также будет певица KRUTЬ и исполнит "Колискову". Ранее она писала саундтреки в известные украинские фильмы, но сейчас хочет рассказать всему миру о войне в Украине.

Далее выступят Tember Blanche (украинский музыкальный инди-поп-дуэт) с песней "Я дома". Дуэт состоит из вокалистки и автора песен Александры Ганапольской, гитариста и саундпродюсера Владислава Лагоды.

Под восьмым номером на сцену выйдет Angelina, которая исполнит песню на английском "Stronger". В последние 15 минут до завершения приема заявок на Нацотбор она отправила свою песню, написавшую еще летом, не зная, примут ли ее.

Девятыми выступят 2Tone с песней "Квітка".

Последними на сцену выйдут TVORCHI с хитом "Heart of Steel". Это украинская электронная музыкальная группа из Тернополя, исполняющая песни на украинском и английском языках.