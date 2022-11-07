Євробачення 2023: хто буде обирати представника України
Мінцифри оприлюднило результати голосування в "Дії" за склад суддів на Нацвідборі Євробачення 2023.
Загалом свій голос віддали понад 500 000 українців.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Facebook.
Хто увійшов до складу журі?
"Впродовж тижня українці могли віддати свій голос за одного з дев'яти зіркових кандидатів у крісло журі Нацвідбору пісенного конкурсу. В опитуванні взяли участь понад пів мільйона користувачів", - пишуть у Міністерстві.
Серед кандидатів були Джамала, DZIDZIO, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко, Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя та Валерій Харчишин.
З невеликим відривами лідерами опитування стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Такі результати вони отримали:
- Тарас Тополя - 17,41%
- Джамала - 15,71%
- Юлія Саніна - 15,69%
Нагадаємо, що фінал Національного відбору відбудеться 17 грудня Задля безпеки учасників та команди конкурс проводитимуть в укритті.
Фото: facebook.com/mintsyfra
Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2023?
Наразі на місце у півфіналах Нацвідбору претендують 36 українських артистів:
- 2Tone
- Angelina
- Dayton
- Demchuk
- Drevo
- Elysees
- Fiinka (Фіїнка)
- Havkа
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- Krutь
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- Oohla
- Oy Sound System
- Sasha
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- Skylerr
- Sowa
- Tember Blanche
- Tery
- Tvorchi
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мія Рамарі
- Роялькіт
- Саша Фадєєва
- Тонка
- Циферблат
І хоча поки що невідомо, хто пройде у шотлист, але експерти виділяють кількох виконавців, які мають реальні шанси на перемогу у Національному відборі (і це не дивлячись на те, що пісень ми їхніх ще не чули).
Jerry Heil
KRUTЬ
Shy
Лилу45
Макс Пташник
Козак Сіромаха
Раніше ми розповідали, хто представить Україну на дитячому Євробаченні.
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