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Євробачення 2023: хто буде обирати представника України

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Понеділок 07 листопада 2022 12:01
Євробачення 2023: хто буде обирати представника України Оголосили склад журі Нацвідбору Євробачення 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Мінцифри оприлюднило результати голосування в "Дії" за склад суддів на Нацвідборі Євробачення 2023.

Загалом свій голос віддали понад 500 000 українців.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Facebook.

Хто увійшов до складу журі?

"Впродовж тижня українці могли віддати свій голос за одного з дев'яти зіркових кандидатів у крісло журі Нацвідбору пісенного конкурсу. В опитуванні взяли участь понад пів мільйона користувачів", - пишуть у Міністерстві.

Серед кандидатів були Джамала, DZIDZIO, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко, Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя та Валерій Харчишин.

З невеликим відривами лідерами опитування стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Такі результати вони отримали:

  • Тарас Тополя - 17,41%
  • Джамала - 15,71%
  • Юлія Саніна - 15,69%

Нагадаємо, що фінал Національного відбору відбудеться 17 грудня Задля безпеки учасників та команди конкурс проводитимуть в укритті.

Євробачення 2023: хто буде обирати представника України

Фото: facebook.com/mintsyfra

Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2023?

Наразі на місце у півфіналах Нацвідбору претендують 36 українських артистів:

  • 2Tone
  • Angelina
  • Dayton
  • Demchuk
  • Drevo
  • Elysees
  • Fiinka (Фіїнка)
  • Havkа
  • Jerry Heil
  • Iana Kovaleva
  • Kozak Siromaha
  • Krutь
  • Lue Bason
  • Moisei
  • Olivan
  • Oohla
  • Oy Sound System
  • Sasha
  • Seréen
  • sexnesc
  • Shy
  • Skylerr
  • Sowa
  • Tember Blanche
  • Tery
  • Tvorchi
  • Victoria Niro
  • Vynohradova
  • Zetetics
  • Лилу45
  • Макс Пташник
  • Мія Рамарі
  • Роялькіт
  • Саша Фадєєва
  • Тонка
  • Циферблат

І хоча поки що невідомо, хто пройде у шотлист, але експерти виділяють кількох виконавців, які мають реальні шанси на перемогу у Національному відборі (і це не дивлячись на те, що пісень ми їхніх ще не чули).

Jerry Heil

KRUTЬ

Shy

Лилу45

Макс Пташник

Козак Сіромаха

Раніше ми розповідали, хто представить Україну на дитячому Євробаченні.

Окрім того, вісім країн відмовилися від участі в конкурсі. Читайте, хто та чому не заспіває в Ліверпулі цього року.

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Євробачення