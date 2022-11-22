На конкурсі Євробачення 2023 року серйозно змінили правила: які нововведення

Європейська мовна спілка оголосила про серйозні зміни в системі голосування на конкурсі Євробачення 2023, що пройде в британському Ліверпулі.

Про це 22 листопада оголосили на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу.

Новий формат було схвалено довідковою групою конкурсу.

Як тепер проходитиме Євробачення 2023

Голоси глядачів визначать, представники яких країн вийдуть до півфіналу.

Глядачі з країн, що не беруть участі, зможуть голосувати онлайн.

Для визначення остаточного результату голосу журі буде об'єднано із голосами світової аудиторії.

Наступного року країни, які вийшли до півфіналу, будуть визначатися виключно на основі голосів глядачів, а не на підставі комбінації голосів журі та громадськості, як це було з 2009 року.

Професійне журі музичної індустрії залишиться на Гранд-фіналі, але повний контроль над тим, хто потрапить туди із півфіналу, було передано глядачам.

І вперше в історії глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, зможуть проголосувати за свої улюблені пісні.

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За словами виконавчого супервайзера Євробачення Мартіна Остердала, упродовж своєї 67-річної історії конкурс постійно розвивався, щоб залишатися актуальним та захоплюючим.

"Ці зміни підтверджують величезну популярність шоу, даючи більше можливостей аудиторії найбільшої у світі живої музичної події", - наголосив він.

Таким чином, у 2023 році тільки глядачі Євробачення вирішуватимуть, які країни пройдуть у Гранд-фінал, і кожен, хто дивиться шоу, де б він не проживав, може віддати свій голос за улюблені пісні, зазначив Остердал.

Він також зауважив, що завдяки залученню журі професіоналів музики до визначення остаточного результату всі пісні у Гранд-фіналі можна оцінювати за найширшими критеріями.

Глядачі в усіх країнах-учасницях як і раніше зможуть голосувати за допомогою SMS, телефону або через додаток Eurovision Song Contest app.