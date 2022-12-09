Українці зможуть побачити найпотужніший зорепад у 2022 році: названо дату

2022 року потік метеоритів Гемініди розпочався ще 4 грудня і триватиме до 20 грудня. Назва біля потоку – завдяки сузір'ю Близнюки. При спостереженнях здається, що метеорити вилітають з цього сузір'я.

На відміну від більшості метеорних потоків, Гемініди пов'язані не з кометою, а з астероїдом - Фаетон 3200. Він обертається навколо Сонця приблизно за 1,4 року.

Гемініди – дуже яскраві та в пікові дні кількість метеоритів може досягати 200 штук на годину. Цього року пік зорепаду припаде на 13-15 грудня.

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Побачити метеоритний потік зможуть мешканці обох півкуль Землі, тобто усі жителі планети. У Києві побачити до 150 метеоритів на годину можна буде вночі 14 та 15 грудня.

Для цього потрібно, щоб не було світла міста, а небо було чистим та безхмарним. Бажано спостерігати за метеоритним дощем за містом. Цього року для спостереження спеціальне обладнання не буде потрібно.

Наслідувати за картою метеорних потоків онлайн можна за цим посиланням.