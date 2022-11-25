NASA показало, який вигляд з космосу мала Україна під час блекауту: вражаючі фото і відео

Космічне агентство NASA опублікувало вражаючі фото та відео України під час тотального знеструмлення, яке сталося внаслідок масованих російських ракетних ударів.

Супутниковий знімок опублікувало міжнародне видання Reuters з посиланням на космічне агентство NASA.

Україна у суцільній темряві

Більшість областей України залишились без електроенергії. Майже вся територія нашої держави на знімку у цілковитій темряві.

Легенькі вкраплення світла можна помітити лише у столиці та частково на заході України. Особливо сильно це контрастує на фоні сусідніх країн, світло добре видно з космосу.

Супутниковий знімок України під час блекауту (фото: NASA)

Варто зазначити, що станом на ранок 25 листопада майже по всій території України постачання електроенергії відновлено. Проте діють планові вимкнення.