ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

NASA показало, який вигляд з космосу мала Україна під час блекауту: вражаючі фото і відео

Новость на русском →
П'ятниця 25 листопада 2022 11:48
NASA показало, який вигляд з космосу мала Україна під час блекауту: вражаючі фото і відео Який вигляд мала Україна з космосу під час блекауту (фото: NASA)
Автор: Василина Копитко

Космічне агентство NASA опублікувало вражаючі фото та відео України під час тотального знеструмлення, яке сталося внаслідок масованих російських ракетних ударів.

Супутниковий знімок опублікувало міжнародне видання Reuters з посиланням на космічне агентство NASA.

Україна у суцільній темряві

Більшість областей України залишились без електроенергії. Майже вся територія нашої держави на знімку у цілковитій темряві.

Легенькі вкраплення світла можна помітити лише у столиці та частково на заході України. Особливо сильно це контрастує на фоні сусідніх країн, світло добре видно з космосу.

NASA показало, який вигляд з космосу мала Україна під час блекауту: вражаючі фото і відеоСупутниковий знімок України під час блекауту (фото: NASA)

Варто зазначити, що станом на ранок 25 листопада майже по всій території України постачання електроенергії відновлено. Проте діють планові вимкнення.

Раніше ми розповідали про те, що вчені визначили дату і змоделювали процес "смерті" Сонця.

Читайте також про те, що Китай показав нову космічну ракету для посадки на Місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАСА блекаут