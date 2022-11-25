NASA показало, який вигляд з космосу мала Україна під час блекауту: вражаючі фото і відео
Космічне агентство NASA опублікувало вражаючі фото та відео України під час тотального знеструмлення, яке сталося внаслідок масованих російських ракетних ударів.
Супутниковий знімок опублікувало міжнародне видання Reuters з посиланням на космічне агентство NASA.
Україна у суцільній темряві
Більшість областей України залишились без електроенергії. Майже вся територія нашої держави на знімку у цілковитій темряві.
Легенькі вкраплення світла можна помітити лише у столиці та частково на заході України. Особливо сильно це контрастує на фоні сусідніх країн, світло добре видно з космосу.
Супутниковий знімок України під час блекауту (фото: NASA)
Варто зазначити, що станом на ранок 25 листопада майже по всій території України постачання електроенергії відновлено. Проте діють планові вимкнення.
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