Звездопад Геминиды: как правильно загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось
Звездопад Геминиды считается одним из ярчайших астрономических явлений, который жители планеты могут увидеть воочию в ночном небе без телескопов при безоблачной погоде. Пик метеорных потоков над Украиной пришелся на ночь на 14 декабря, и пока звездопад продолжается, эксперты рекомендуют людям загадывать желания правильно в эту "волшебную пору".
Об этом передает SlovoFraza.
Самые лучшие места для наблюдения пролетающих ярких метеоров - это локации за городом, в 3-4 десятках километров от крупных населенных пунктов, при этом главное, что погода за окном была достаточно ясная.
Звездопад Геминиды проходит ежегодно, а впервые поток был открыт в конце XIX века, а такое название получил от своего происхождения - созвездия Близнецов (на латыни - Gemini)
Метеоры летят со скоростью около 35 километров в секунду - такая скорость позволяет людям рассмотреть падающие метеоры.
Как лучше всего загадывать желание на падающую звезду 14 декабря
Бытует мнение, что желания, которые будут загаданы при звездопаде, непременно сбудутся, так как обладают мощной энергетикой. Специалисты в области биоэнергетики объяснили, как "эффективнее" совершить свой посыл во Вселенную при несущемся потоке Геминиды.
- Желательно определиться с желанием заранее, и даже можно записать его на листочке, причем формулируя его четко и понятно. В момент появления на небосводе падающей звезды такую бумажку следует покрепче сжать в руке и неотрывно следить за явлением.
- Если же погода пасмурная и рассмотреть звездопад не удается, можно просто произнести желание вслух, выйдя на улицу в темное время суток и подняв голову к небу. Эксперты обращают внимание на главный момент - следует просить искренне и учитывать, что Вселенная охотно исполняет те желания, которые не содержат корысти или злого умысла.
- В день пика Геминиды можно также составить карту желаний для самой заветной мечты или же "разбить" ее на ряд этапов, чтобы планомерно двигаться навстречу поставленной цели.
- Еще одно "звездное правило" - никогда не формулируйте желания с использованием частицы "не", так как Вселенная их просто "не услышит". Так, говорить о задуманном следует так, будто оно уже сбылось, то есть в настоящем времени.
Ранее сообщалось, что украинские полярники показали видео полного солнечного затмения и рассказали об уникальном явлении 4 декабря.