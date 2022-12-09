Украинцы смогут увидеть самый мощный звездопад в 2022 году: названа дата

В 2022 году поток метеоритов Геминиды начался еще 4 декабря и продлится до 20 декабря. Название у потока - благодаря созвездию Близнецы. При наблюдениях кажется, что метеориты вылетают прямо из этого созвездия.

В отличие от большинства метеорных потоков, Геминиды связаны не с кометой, а с астероидом - Фаэтоном 3200. Он обращается вокруг Солнца примерно за 1,4 года.

Геминиды - очень яркие и в пиковые дни количество метеоритов может достигать 200 штук в час. В этом году пик звездопада придется на 13-15 декабря.

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Увидеть метеоритный поток смогут жители обоих полушарий Земли, то есть все жители планеты. В Киеве увидеть до 150 метеоритов в час можно будет ночью 14 и 15 декабря.

Для этого нужно, чтобы не было света города, а небо было чистым и без облаков. Желательно наблюдать за метеоритным дождем за городом. В этом году для наблюдения специальное оборудование будет не нужно.

Последить за картой метеорных потоков онлайн можно по этой ссылке.