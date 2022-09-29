Українці ввійшли до світового списку молодих лідерів: кого і за що відзначили

Щороку популярний у всьому світі журнал TIME публікує список молодих світових лідерів з різних галузей. До цьогорічного рейтингу TIME100 Next ввійшли троє українців.

Кого з наших особистостей відзначили - читайте нижче в матеріалі Styler.

Михайло Федоров

Михайла Федорова внесли до категорії інноваторів. Суддів вразили ті результати, яких вдалося досягти Мінцифрі в розбудові цифрової держави за такий короткий проміжок часу.

Виконавчий віце-президент Європейської комісії з питань Європи Маргрете Вестагер каже, що кожен елемент роботи Федорова спрямований на служіння громади.

"Раніше він допоміг людям побачити, як виглядає сучасна Україна. І зараз він перебуває в центрі зусиль протидії російській пропаганді в реальному часі. Росія готова використовувати всі доступні технології для дезінформації. І тому Україна - під керівництвом і вказівками Федорова - вжила цілеспрямованих зусиль для боротьби з цим за допомогою соціальних медіа та інформувала своїх співгромадян", - пояснив він.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (фото: time.com)

Марина В'язовська

Професорку Швейцарського федерального технологічного інституту також внесли до списку TIME в категорію інноваторів.

"Докази В’язовської тісно пов’язані з кодами виправлення помилок, які використовують у мобільних телефонах, космічних кораблях та інтернеті, і одного разу можуть зробити чіткіші зв’язки між багатьма формами зв’язку", - відгукується про Марину старший журналіст TIME і письменник Джеффрі Клугер.

Нагадаємо, що раніше В'язовська стала другою жінкою в історії, яка виграла найвищу нагороду для математиків - медаль Філдса.

Науковець Марина В'язовська (фото: time.com)

України Олександр Кубраков

Як пише TIME, Олександра Кубракова внесли до категорії лідерів за адаптацію своєї роботи на час повномасштабної війни.

Політична журналістка TIME Віра Бергенгрюен коментує: "Кубраков став надійним голосом у соціальних мережах, коли його країна поринула у війну, регулярно інформуючи українців про пошкодження аеропортів, доріг, залізниць і мостів".

"Зовсім нещодавно він очолив зусилля країни щодо Чорноморської зернової ініціативи за підтримки ООН, угоди, спрямованої на стабілізацію світових продовольчих ринків після зривів війни Росії проти України, провідного експортера ячменю, кукурудзи та пшениці", - додає вона.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у центрі (фото: time.com)

Що таке список TIME100 Next?

Це щорічний перелік світових лідерів на думку журналістів TIME.

Стосовно того, як обирають людей до списку, то немає жодного способу, за допомогою якого TIME вимірює вплив тої чи іншої особи.

У результаті у списку TIME100 Next 2022 року представлені музиканти, медичні працівники, урядовці, а також лідери рухів.