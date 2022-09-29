Украинцы вошли в мировой список молодых лидеров: кого и за что отметили

Ежегодно популярный во всем мире журнал TIME публикует список молодых мировых лидеров из разных областей. В нынешний рейтинг TIME100 Next вошли трое украинцев.

Кого из наших личностей отметили - смотрите ниже в материале Styler.

Михаил Федоров

Михаила Федорова внесли в категорию инноваторов. Судей поразили те результаты, которых удалось достичь Минцифры в развитии цифрового государства за столь короткий промежуток времени.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по Европе Маргрете Вестагер говорит, что каждый элемент работы Федорова направлен на служение людям.

"Раньше он помог людям увидеть, как выглядит современная Украина. И сейчас он находится в центре усилий противодействия российской пропаганде в реальном времени. Россия готова использовать все доступные технологии для дезинформации. И потому Украина - под руководством и указаниями Федорова - прибегла к целенаправленным усилиям для борьбы с этим с помощью медиа и информировала своих сограждан", - объяснил он.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров (фото: time.com)

Марина Вязовская

Профессора Швейцарского федерального технологического института также внесли в список TIME в категорию инноваторов.

"Доказательства Вязовской тесно связаны с кодами исправления ошибок, которые используют в мобильных телефонах, космических кораблях и интернете, и однажды могут сделать более четкие связи между многими формами связи", - говорит Марина старший журналист TIME и писатель Джеффри Клугер.

Напомним, что ранее Вязовская стала второй женщиной в истории, выигравшей самую высокую награду для математиков - медаль Филдса.

Марина Вязовская (фото: time.com)

Александр Кубраков

Как пишут TIME, Александр Кубраков был внесен в категорию лидеров за адаптацию своей работы на время полномасштабной войны.

Политическая журналистка TIME Вера Бергенгрюэн комментирует: "Кубраков стал надежным голосом в социальных сетях, когда его страна погрузилась в войну, регулярно информируя украинцев о повреждениях аэропортов, дорог, железных дорог и мостов".

"Совсем недавно он возглавил усилия страны по Черноморской зерновой инициативе соглашения, направленного на стабилизацию мировых продовольственных рынков после срывов войны России против Украины, ведущего экспортера ячменя, кукурузы и пшеницы", - добавила она.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в центре (фото: time.com)

Что такое список TIME100 Next?

Это ежегодный список мировых лидеров по мнению журналистов TIME.

Относительно того, как выбирают людей в список, нет никакого способа, с помощью которого TIME измеряет влияние того или иного лица.

В результате в списке TIME100 Next 2022 представлены музыканты, медицинские работники, чиновники, а также лидеры движений.