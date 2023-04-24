Українці спостерігали незвичайне північне сяйво: яскраві фото дивних аврор

На яскравих фото та відео можна спостерігати, як у квітневому небі "розквітають" своєрідні північні сяйва у Київській, Чернігівській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Львівській областях.

Де-не-де аврори мають характерні смарагдові відтінки, проте на більшості кадрах домінують саме рожеві та червонуваті кольори, що дуже незвичайно для подібних оптичних явищ у верхніх шарах атмосфери, що виникають під впливом потоків заряджених частинок, що спрямовують магнітне поле планети до полюсів.

Ось таке сяйво обігріло небо в Київській області над Броварами:

Північне сяйво над Броварами (фото: facebook.com/place.kyiv)

У це теж із Київської області, але вже над Чорнобильською зоною відчуження:

Аврора у Чорнобилі (фото: twitter.com/nvAiOL22V3rq6oG)

Незвичайне сяйво аврори в небі над Чернігівською областю виглядало так:

Полярне сяйво над Чернігівською областю (фото: e.llizavettisss2.0/facebook.com/love.chernihiv)

А таке приголомшливе явище бачили в зоряному небі над Черкаською областю:

Аврора над Черкаською областю (фото: facebook.com/prokop.k)

А це - сяйво над нічним Варашем в Рівненській області:

Північне сяйво в Рівненській області (фото: facebook.com/VarashCity)

Такі аврори спостерігали жителі Волинської області:

Північне сяйво над Волинню (фото: facebook.com/Boris Sozanskij/facebook.com/chedetka)

У Львівській області також насолоджувалися чудовим видовищем північного сяйва:

Відео: автора у небі над Львівською областю (boikokyrylo)

Бачили дивовижну аврору й жителі Хмельницького:

Північне сяйво над Хмельницьким (фото: twitter.com/Vasyl_Kaminskiy)

Причина дивних явищ

Що викликало подібні явища, схожі на північні сяйва, у небі над Україною в ніч проти 24 квітня поки що точно сказати складно. Втім, імовірно, виникнення аврори може бути пов'язане з дуже сильним геомагнітним штормом, зафіксованим у цей період.

Як інформує Space Weather Live, така магнітна буря рівня G4 (Kp8) відбулася якраз 23 квітня.

Землю накрила потужна геомагнітна буря індексу G4 (фото: скрін twitter.com/_SpaceWeather_)

Зазначимо, що магнітні бурі такого сильного індексу здатні провокувати погіршення самопочуття не тільки у метеозалежних, а й у багатьох інших людей на планеті.

Додамо також, що наступна магнітна буря, за попередніми прогнозами, буде нестабільною (триватиме кілька днів із "перепадами"), і очікується після 26 квітня, й вона досягне індексу 5.