Українці спостерігали незвичайне північне сяйво: яскраві фото дивних аврор

В Україні в ніч із 23 на 24 квітня спостерігали у небі незвичайне явище, схоже на північне сяйво. Хоча кольорова палітра мала різні відтінки, особливо насичені багаті тони були яскраво-рожевої гами.
Дивне сяйво зняли жителі багатьох областей, після чого поділилися кадрами у мережі, а також озвучили різноманітні версії такого явища.
Як виглядали барвисті аврори у небі над Україною - дивіться у матеріалі нижче.
На яскравих фото та відео можна спостерігати, як у квітневому небі "розквітають" своєрідні північні сяйва у Київській, Чернігівській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Львівській областях.
Де-не-де аврори мають характерні смарагдові відтінки, проте на більшості кадрах домінують саме рожеві та червонуваті кольори, що дуже незвичайно для подібних оптичних явищ у верхніх шарах атмосфери, що виникають під впливом потоків заряджених частинок, що спрямовують магнітне поле планети до полюсів.
Ось таке сяйво обігріло небо в Київській області над Броварами:
Північне сяйво над Броварами (фото: facebook.com/place.kyiv)
У це теж із Київської області, але вже над Чорнобильською зоною відчуження:
Аврора у Чорнобилі (фото: twitter.com/nvAiOL22V3rq6oG)
Незвичайне сяйво аврори в небі над Чернігівською областю виглядало так:
Полярне сяйво над Чернігівською областю (фото: e.llizavettisss2.0/facebook.com/love.chernihiv)
А таке приголомшливе явище бачили в зоряному небі над Черкаською областю:
Аврора над Черкаською областю (фото: facebook.com/prokop.k)
А це - сяйво над нічним Варашем в Рівненській області:
Північне сяйво в Рівненській області (фото: facebook.com/VarashCity)
Такі аврори спостерігали жителі Волинської області:
Північне сяйво над Волинню (фото: facebook.com/Boris Sozanskij/facebook.com/chedetka)
У Львівській області також насолоджувалися чудовим видовищем північного сяйва:
Відео: автора у небі над Львівською областю (boikokyrylo)
Бачили дивовижну аврору й жителі Хмельницького:
Північне сяйво над Хмельницьким (фото: twitter.com/Vasyl_Kaminskiy)
Що викликало подібні явища, схожі на північні сяйва, у небі над Україною в ніч проти 24 квітня поки що точно сказати складно. Втім, імовірно, виникнення аврори може бути пов'язане з дуже сильним геомагнітним штормом, зафіксованим у цей період.
Як інформує Space Weather Live, така магнітна буря рівня G4 (Kp8) відбулася якраз 23 квітня.
Землю накрила потужна геомагнітна буря індексу G4 (фото: скрін twitter.com/_SpaceWeather_)
Зазначимо, що магнітні бурі такого сильного індексу здатні провокувати погіршення самопочуття не тільки у метеозалежних, а й у багатьох інших людей на планеті.
Додамо також, що наступна магнітна буря, за попередніми прогнозами, буде нестабільною (триватиме кілька днів із "перепадами"), і очікується після 26 квітня, й вона досягне індексу 5.
Нагадаємо, нещодавно українці спостерігали рідкісне астрономічне явище - "парад планет" через потрійне зближення Венери, молодого Місяця та Юпітера.
А також ми писали про те, що на початку лютого над Києвом побачили незвичайне явище, яке називають "знаком Бога".
А також повідомлялося, що після загадкового спалаху 19 квітня у Києві почали продавати шматки "свіжого метеорита".