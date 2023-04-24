Украинцы наблюдали необычное полярное сияние: красочные фото странных аврор

На ярких фото и видео можно наблюдать, как в апрельском небе "расцветают" своеобразные полярные сияния в Киевской, Черниговской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях.

Кое-где авроры имеют характерные изумрудные оттенки, однако на большинстве кадрах доминируют именно розовые и красноватые цвета, что весьма необычно для подобных оптических явлений в верхних слоях атмосферы, возникающих под влиянием потоков заряженных частиц, что направляют магнитное поле планеты к полюсам.

Вот такое сияние обагрило небо в Киевской области над Броварами:

Полярное сияние над Броварами (фото: facebook.com/place.kyiv)

В это - тоже из Киевской области, но уже над Чернобыльской зоной отчуждения:

Аврора в Чернобыле (фото: twitter.com/nvAiOL22V3rq6oG)

Необычное сияние авроры в небе над Черниговской областью выглядело так:

Полярное сияние над Черниговской областью (фото: e.llizavettisss2.0 / facebook.com/love.chernihiv)

А такое потрясающее явление видели в звездном небе над Черкасской областью:

Аврора над Черкасской областью (фото: facebook.com/prokop.k)

А это - сияние над ночным Варашем в Ровенской области:

Северное сияние в Ровенской области (фото: facebook.com/VarashCity)

Такие авроры наблюдали жители Волынской области:

Северное сияние над Волынью (фото: facebook.com / Boris Sozanskij / facebook.com/chedetka)

Во Львовской области также наслаждались потрясающим зрелищем полярного сияния:

Видео: автора в небе над Львовской областью (boikokyrylo)

Видели удивительную аврору и жители Хмельницкого:

Северное сияние над Хмельницким (фото: twitter.com/Vasyl_Kaminskiy)

Причина странных явлений

Что вызвало подобные явления, похожие на полярные сияния, в небе над Украиной в ночь на 24 апреля пока точно сказать сложно. Впрочем, предположительно, возникновение аврор может быть связано с сильнейшим геомагнитным штормом, зафиксированным в этот период.

Как информирует Space Weather Live, такая магнитная буря уровня G4 (Kp8) произошла как раз 23 апреля.

Землю накрыла мощная геомагнитная буря индекса G4 (фото: скрин twitter.com/_SpaceWeather_)

Отметим, что магнитные бури такого сильного индекса способны провоцировать ухудшение самочувствие не только у метеозависимых, но и у многих других людей на планете.

Добавим также, что следующая магнитная буря, по предварительным прогнозам, будет нестабильной (продлится несколько дней с "перепадами"), и ожидается после 26 апреля, и она достигнет индекса 5.