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Після загадкового спалаху в Києві почали продавати шматки "свіжого метеориту" (фото)

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Четвер 20 квітня 2023 14:30
Після загадкового спалаху в Києві почали продавати шматки "свіжого метеориту" (фото) У Києві почали продавати нібито уламки метеориту (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Після того, як 19 квітня в Києві впав метеорит, на сайтах з оголошеннями з'явилися пропозиції купівлі нібито уламків небесного тіла. Каміння продають в різній вазі: від 150 грамів до 12 кілограмів.

Скільки хочуть за "свіженький метеорит" - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Невідомий користувач опублікував оголошення на одній з популярних онлайн-платформ для купівлі та продажу. Автор оцінив свій "товар" у 10 000 гривень за 12-кілограмовий метеорит. Проте поряд зазначив, що ціна - договірна.

А якщо українці забажають придбати менші уламки метеорита, то зможуть це зробити це за 300 гривень.

"Продається свіженький метеорит, що тільки прибув до Києва, є різні шматочки від 150 грамів. Космічне каміння є різних форм і розмірів найбільший 12 кг (його ціна 10 000 грн) є і невеликі від 300 грн", - пише анонімний автор.

Після загадкового спалаху в Києві почали продавати шматки &quot;свіжого метеориту&quot; (фото)Що сталося минулої ночі

19 квітня о 21:57 над Києвом було помітно яскравий спалах у небі, який супроводжувався звуками вибухів. Після цього в Києві та області була оголошена повітряна тривога, а в КОВА заявили, що в небі над Київщиною виявлено повітряну ціль.

Згодом з'явилася інформація про падіння супутника NASA на території Києва. За словами Сергія Попка, сили ППО не працювали, а тривогу оголосили, щоб уникнути жертв.

Водночас представники NASA заперечують падіння свого супутника. Натомість вони стверджують, що він перебував на орбіті та не міг впасти в Україні.

Проте в Державному космічному агентстві України повідомили, що найімовірніша причина спалаху - падіння метеорита з потоку Лірид. Це дуже швидкі та яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер.

До речі, раніше ми зібрали найпопулярніші меми про падіння метеорита в Києві.

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Київ метеорити