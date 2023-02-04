Над Києвом побачили незвичне явище, яке називають "знаком Бога" (фото і відео)
Над Києвом побачили рідкісне явище - місячне гало, яке ще називають "знаком Бога" і вважають, що воно несе певне предзнаменування.
Дивіться нижче в матеріалі Styler фото та відео з вечірньої столиці.
Чому виникає явище?
Місячне гало - це разюче і часто гарне коло світла навколо Місяця.
Це явище трапляється внаслідок заломлення та відбиття світла через частинки льоду, що знаходяться у хмарах на великій висоті. Кристали льоду діють як призма, що дозволяє нам побачити біле кільце.
Що означає гало за народними прикметами
Подейкують, що ореол навколо Місяця - це "знак від Бога, що скоро прийде Його слава, і Зло на Землі буде покарано". Особливо поганим знаком гало вважалося для завойовників.
Якщо зануритись у вивчення цього унікального явища, то основним його посилом є благодать Божа на місце в якому його видно.
Гало з'явилося вдруге за рік
Цікаво, що таке саме явище в столиці спостерігали на Різдво, 7 січня.
Раніше ми писали, що в Києві недолюди влаштували гучний салют.
Також читайте, що в столиці помітили хижака, який заглядає у вікна.