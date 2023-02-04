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Над Києвом побачили незвичне явище, яке називають "знаком Бога" (фото і відео)

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Київ, Субота 04 лютого 2023 21:16
Над Києвом побачили незвичне явище, яке називають "знаком Бога" (фото і відео) Над Києвом помітили гало (фото: t.me/tykyiv)
Автор: Світлана Мащенко

Над Києвом побачили рідкісне явище - місячне гало, яке ще називають "знаком Бога" і вважають, що воно несе певне предзнаменування.

Дивіться нижче в матеріалі Styler фото та відео з вечірньої столиці.

Чому виникає явище?

Місячне гало - це разюче і часто гарне коло світла навколо Місяця.

Це явище трапляється внаслідок заломлення та відбиття світла через частинки льоду, що знаходяться у хмарах на великій висоті. Кристали льоду діють як призма, що дозволяє нам побачити біле кільце.

Над Києвом побачили незвичне явище, яке називають &quot;знаком Бога&quot; (фото і відео)

Що означає гало за народними прикметами

Подейкують, що ореол навколо Місяця - це "знак від Бога, що скоро прийде Його слава, і Зло на Землі буде покарано". Особливо поганим знаком гало вважалося для завойовників.

Над Києвом побачили незвичне явище, яке називають &quot;знаком Бога&quot; (фото і відео)

Якщо зануритись у вивчення цього унікального явища, то основним його посилом є благодать Божа на місце в якому його видно.

Гало з'явилося вдруге за рік

Цікаво, що таке саме явище в столиці спостерігали на Різдво, 7 січня.

Раніше ми писали, що в Києві недолюди влаштували гучний салют.

Також читайте, що в столиці помітили хижака, який заглядає у вікна.

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Київ