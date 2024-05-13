Українці сказали, хто на їх думку краще водить авто: чоловік, чи жінка

Хто краще водить машину, чоловіки, чи жінки - це дуже спірне питання, яким людство вже задається десятиліттями.
Детальніше про те, що думають з цього приводу українці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на каналі "Свої. Кривий Ріг".
Насправді модель поведінки за кермом у жінок та чоловіків дуже різна, але немає жодної статистики, хто водить краще, чоловіки, чи жінки. Все це дуже індивідуально і залежить лише від характеру людини та її навичок, і звісно ж, від досвіду.
Але це досі є спірним питанням, і звичайно, більшість жінок вважає, що кращі вони у водійській справі, а чоловіки вихваляють себе, і це нормально.
Та як все ж таки відповіли українці:
Раніше ми розповідали, що українці сказали, скільки б вони хотіли заробляти.
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