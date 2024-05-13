Українці сказали, хто на їх думку краще водить авто: чоловік, чи жінка

Хто краще водить авто - чоловіки, чи жінки

Насправді модель поведінки за кермом у жінок та чоловіків дуже різна, але немає жодної статистики, хто водить краще, чоловіки, чи жінки. Все це дуже індивідуально і залежить лише від характеру людини та її навичок, і звісно ж, від досвіду.

Але це досі є спірним питанням, і звичайно, більшість жінок вважає, що кращі вони у водійській справі, а чоловіки вихваляють себе, і це нормально.

Та як все ж таки відповіли українці: