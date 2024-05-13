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Украинцы сказали, кто по их мнению лучше водит авто: мужчина или женщина

Кто лучше водит авто - мужчины или женщины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Кто лучше водит машину, мужчины или женщины – это очень спорный вопрос, которым человечество уже задается десятилетиями.

Детальнее о том, что думают по этому поводу украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на канале "Свои. Кривой Рог".

Кто лучше водит авто - мужчины или женщины

На самом деле модель поведения за рулем у женщин и мужчин очень разная, но нет ни одной статистики, кто водит лучше мужчины или женщины. Все это очень индивидуально и зависит только от характера человека, его навыков, и, конечно же, от опыта.

Но это до сих пор спорный вопрос, и конечно, большинство женщин считает, что лучшие они в водительском деле, а мужчины восхваляют себя, и это нормально.

Как все же ответили украинцы:

  • "Кто лучше учился"
  • "Мужчины, наверное, потому что природой дано"
  • "Мужчина, женщина рассеянная, скажем так"
  • "Женщина, конечно, женщина. Мы более аккуратны"
  • "Женщина, потому что она мама и она всех бережет и очень аккуратно управляет"
  • "Я считаю, что мужчины, потому что мужчины раньше начали изучать это и у них как-то экспириенса больше, они там и в гоночки играют, поэтому у них большая склонность"
  • "Мужчина, ну я так считаю"
  • "Женщина, более аккуратные"
  • "Мужчина. Я думаю, что это заложено так, потому что девушки они куклами играют, а мужчины машинками в детстве"
  • "Я думаю, мужчина, у него больше опыта"
  • "Наверное, мужчина, в моей семье да"
  • "Я думаю 50 на 50, потому что женщины тоже хорошо водят авто. Я видел, я ездил с мужчинами и с женщинами, поэтому я видел, что есть женщины, которые тоже очень хорошо водят".

 

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