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Українці сказали, чи впливають гроші на відчуття щастя (відео)

Чи впливають гроші на щастя українців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Гроші - це ресурс, завдяки якому люди можуть дозволити собі все, що завгодно та чи є в цьому щастя? Відповіли українці.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування Khristina Baksa та на порталі Wikipays.

Українці сказали, чи впливають на гроші на відчуття щастя 

Щастя - це дуже загадкова річ, оскільки ми можемо відчувати його через якісь дрібниці, а можемо ставати щасливими завдяки масштабним речам, вчинкам, або просто від того, що з нами поряд є класні люди. 

Відчуття щастя, воно дуже індивідуальне, тут все залежить від людини та її сприйняття світу. І часто можна почути думку: "Щастя в грошах" або заперечливу: "Щастя точно не в грошах". 

Люди діляться, звісно, на два табори, для когось щастя в грошах, а для когось ні. А от чи впливають гроші на відчуття щастя, і що таке щастя взагалі, питання цікаве й українці відповіли на нього так: 

  • "Щастя - це коли всі близькі разом. Зараз, в теперішній час, всі здорові та живі. Гроші однозначно впливають на щастя. Я думаю, що вони впливають і на щастя, і на емоції, бо є багато речей, які без грошей нереально зробити. Вважаю, що гроші прямо пропорційно пов’язані з щастям, у мене так, не знаю, як там у людей"
  • "Щастя в коханні, а гроші - це неважливо, це другорядний пункт людства"
  • "Ні, але за гроші можна купити яхту і запросити на неї повій, наприклад, а я не бачив не щасливу людину, яка має яхту, тому так, щастя в грошах"
  • "Щастя не в грошах, а у тому, щоб прокидатися зранку і не відчувати себе погано". 

 

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