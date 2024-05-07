RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы сказали, влияют ли деньги на ощущение счастья (видео)

Влияют ли деньги на счастье украинцев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Деньги – это ресурс, благодаря которому люди могут позволить себе все, что угодно и есть ли в этом счастье? Ответили украинцы.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -опрос Khristina Baksa и на портале Wikipays.

Украинцы сказали, влияют ли на деньги на ощущение счастья

Счастье - это очень загадочная вещь, поскольку мы можем чувствовать его по каким-то пустякам, а можем становиться счастливыми благодаря масштабным вещам, поступкам или просто от того, что с нами рядом есть классные люди.

Ощущение счастья, оно очень индивидуально, здесь все зависит от человека и его восприятия мира. И часто можно услышать мнение: "Счастье в деньгах" или отрицательное: "Счастье точно не в деньгах".

Люди делятся, конечно, на два лагеря, для кого-то счастья в деньгах, а для кого-то нет. А вот влияют ли деньги на ощущение счастья, и что такое счастье вообще, вопрос интересный и украинцы ответили на него так:

  • "Счастье - это когда все близки вместе. Сейчас, в настоящее время, все здоровы и живы. Деньги однозначно влияют на счастье. Я думаю, что они влияют и на счастье, и на эмоции, потому что есть много вещей, которые без денег нереально сделать . Считаю, что деньги прямо пропорционально связаны с счастьем, у меня так, не знаю, как там у людей"
  • "Счастье в любви, а деньги - это неважно, это второстепенный пункт человечества"
  • "Нет, но за деньги можно купить яхту и пригласить на нее проституток, например, а я не видел не счастливого человека, имеющего яхту, поэтому да, счастье в деньгах"
  • "Счастье не в деньгах, а в том, чтобы просыпаться с утра и не чувствовать себя плохо".

 

Читайте РБК-Украина в Google News
СчастьеЛюди