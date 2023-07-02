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Украинцы могут получать и пенсию, и социальную помощь от государства одновременно: кто именно

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Воскресенье 02 июля 2023 07:30
Украинцы могут получать и пенсию, и социальную помощь от государства одновременно: кто именно Кто из украинцев может получать несколько выплат от государства (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторым категориям украинцев, кроме социальной помощи от государства, может также назначаться пенсия.

Кому именно полагаются такие выплаты - узнайте в материале Styler дальше.

И пенсия, и социальная помощь одновременно

Право на такие выплаты имеют люди, у которых есть инвалидность любой группы с детства (установленная с 18 лет). Вот только размер выплат будет разным и будет зависеть именно от группы.

Такие украинцы могут, кроме положенных им соцвыплат, получать и другие виды помощи. В частности, как отмечают в Пенсионном фонде, пенсию по потере кормильца при наличии права на нее.

Сколько платят лицам с инвалидностью с детства

  • лицам с инвалидностью с детства I группы - 100 % прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (по состоянию на 2023 год - 2093 грн)
  • лицам с инвалидностью с детства ІІ группы - 80 % прожиточного минимума (1674,40 грн)
  • лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы - 60 % прожиточного минимума (1255,80 грн)
  • на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70 %(1465,10 грн)

Это предусмотрено Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Какой размер пенсии по потере кормильца

Для исчисления размера пенсии в случае потери кормильца необходимо вычислить размер пенсии по возрасту умершего кормильца, учитывая его стаж и заработок.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:

  • на одного нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца
  • на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными долями.

Ранее мы писали, кому из украинцев выплатят единовременную помощь в августе 2023 года.

Также узнайте, какие категории пенсионеров ожидает индексация в июле.

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