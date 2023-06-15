Пенсіонери отримають доплати у серпні 2023: кому дадуть по 4 тисячі і більше

Деякі категорії українських пенсіонерів отримають у серпні 2023 року одноразову доплату, яка становитиме від 612 до 4421 гривні.

Кого це стосується, дізнайтеся далі з матеріалу Styler.

Що відомо про доплати

Це щорічні виплати, які зазвичай отримуються пенсіонерами 5 травня. Мова йде про ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, постраждалих учасників Революції Гідності і не тільки.

Однак від цього року разову грошову допомогу виплачуватимуть до Дня Незалежності України, про що йдеться в змінах до законодавства, ухвалених 20 березня 2023 року.

Ця соціальна підтримка передбачена Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Хто має право отримати гроші

До переліку осіб, які отримають щорічні доплати, належать:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них

особи з інвалідністю внаслідок війни

учасники війни

постраждалі учасники Революції Гідності

члени сімей, зазначені в пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків

колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин

колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни; особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", а також дружини (чоловіки) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Скільки доплатять

Поки що суми Урядом не називаються, але можемо допустити, що вони будуть приблизно на рівні минулорічних. Так, у 2021 і 2022 роках вони складали: