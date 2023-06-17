Пенсіонерам в Україні знову підвищать виплати: кому додадуть 100, а кому - 1000 грн

Пенсії в Україні втретє за 2023 рік перерахують в липні. Цього разу індексація стосуватиметься тих категорій пенсіонерів, які пішли на відпочинок за спеціальними законами.

Що відомо про збільшення виплат - в матеріалі Styler далі.

Яким категоріям підвищать пенсії

Мова йде про заплановану індексацію для категорій пенсіонерів, які отримують виплати від держави за так званими спецзаконами: Про державну службу, Про службу в органах місцевого самоврядування, Про статус народного депутата України, Про наукову і науково-технічну діяльність.

Тобто мова йде про збільшення пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.

На скільки зростуть пенсії

Планується загалом збільшення пенсій на 19,7%. Розмір доплат буде індивідуальним, нараховуватиметься автоматично і залежатиме від суми виплат, які отримує пенсіонер. Чим вища пенсія, тим вища доплата.

Таким чином комусь можуть підвищити пенсії на 100 грн, комусь - аж на 1000 грн.

Кому вже підвищили пенсії 2023 року

У березні відбулася загальна індексація, яка стосується більшої частини пенсіонерів, що отримують виплати за Законами України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, збільшено розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, зросли розміри мінімальної пенсії та мінімальних пенсійних виплат пенсіонерам різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж.

Виплати так само було збільшено на 19,7%, максимальна доплата становила 1500 гривень, а мінімальна - 100 гривень.

Загалом, під час березневої індексації, було перераховано пенсійні виплати 10,5 млн українських пенсіонерів.

Крім того з 1 квітня в автоматичному режимі, після подання страхувальниками звітності за І квартал 2023 року та надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період, перерахували пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати.