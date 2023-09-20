Українці можуть отримати знижки на пальне: що відомо

Хто і як може отримати знижку на пальне

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa від ПриватБанку ("Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна), можуть стати учасниками акції.

Які умови треба виконати:

заправте авто на АЗС мережі WOG будь-яким пальним від 20 літрів до 125 літрів одним чеком

назвіть свій номер телефону на касі або покажіть картку PRIDE

оплатіть купівлю карткою Visa від ПриватБанку ("Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна) зручним способом: на касі АЗС, через сервіс WOG PAY або термінал самообслуговування WOG PAY BOX

Який розмір знижки на пальне:

1,5 грн - на кожен літр бензину і дизелю

1 грн - на газ

Акція діє до кінця жовтня (скриншот)

Які моменти треба врахувати

ПриватБанк наголошує, що для участі у цій акції реєстрація не потрібна. Також немає обмежень за кількістю разів, коли учасник може отримати знижку на пальне протягом дії акції.

Також врахуйте, що акційні знижки від ПриватБанку додаються до знижок програми лояльності WOG.