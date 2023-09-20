Українці можуть отримати знижки на пальне: що відомо

ПриватБанк оголосив про запуск акції, яка допоможе водіям економити на пальному. Спеціальні знижки діятимуть на АЗС мережі WOG до 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію "ПриватБанку".
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa від ПриватБанку ("Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна), можуть стати учасниками акції.
Які умови треба виконати:
Який розмір знижки на пальне:
ПриватБанк наголошує, що для участі у цій акції реєстрація не потрібна. Також немає обмежень за кількістю разів, коли учасник може отримати знижку на пальне протягом дії акції.
Також врахуйте, що акційні знижки від ПриватБанку додаються до знижок програми лояльності WOG.
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