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Украинцы могут получить скидки на топливо: что известно

Кто и как может получить скидки на топливо (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк объявил о запуске акции, которая поможет водителям экономить на топливе. Специальные скидки будут действовать на АЗС сети WOG до 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "ПриватБанка".

Кто и как может получить скидку на топливо

Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная), могут стать участниками акции.

Какие условия нужно выполнить:

  • заправьте авто на АЗС сети WOG любым горючим от 20 литров до 125 литров одним чеком
  • назовите свой номер телефона на кассе или покажите карту PRIDE
  • оплатите покупку картой Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная) удобным способом: на кассе АЗС, через сервис WOG PAY или терминал самообслуживания WOG PAY BOX

Какой размер скидки на топливо:

  • 1,5 грн - на каждый литр бензина и дизеля
  • 1 грн - на газ

Акция действует до конца октября (скриншот)

Какие моменты нужно учесть

ПриватБанк отмечает, что для участия в этой акции регистрация не требуется. Также нет ограничений по количеству раз, когда участник может получить скидку на горючее в течение действия акции.

Также учтите, что акционные скидки от ПриватБанка добавляются к скидкам программы лояльности WOG.

 

Ранее мы писали о том, что до конца сентября украинцы могут получить денежное вознаграждение от ПриватБанка.

Читайте также о том, что ПриватБанк с 18 сентября запускает новые функции, которые облегчат многим жизнь.

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