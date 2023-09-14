ПриватБанк роздасть українцям гроші: як можна отримати 10, 20 чи 50 тисяч

Українці, які використовують мобільний банкінг ПриватБанку, можуть отримати грошовий бонус за оплату комунальних чи інших послуг за допомогою програми. Бонуси можуть бути у розмірі 10, 20 чи 50 тисяч гривень.

Як брати участь у цій акції та які умови є обов'язковими, повідомили на сайті ПриватБанку.

Хто може брати участь в акції

Всі повнолітні клієнти ПриватБанку, у яких є ІПН та активна карта Mastercard.

Як стати учасником акції

1. Зареєструйтесь для участі в акції та вкажіть свій номер телефону

2. Здійсніть 5, 10 або 15 платежів з картки Mastercard через меню "Платежі" у Приват24. Враховуються також платежі за допомогою QR-коду або кнопки оплати на сайті, що ведуть на Приват24.

3. Чекайте на розіграш призів, які відбуваються щомісяця.

Який бонус можна отримати

За 5 платежів на місяць – 10 тисяч гривень

За 10 платежів на місяць – 20 тисяч гривень

За 15 платежів на місяць – 50 тисяч гривень

За які платежі можуть нарахувати бонус

Оплата комунальних послуг

Сплата штрафу

Оплата навчання в школі/дитсадку/університеті

Благодійний внесок

Плата за товари та послуги на рахунок ФОП/юридичної особи

ПриватБанк роздасть українцям гроші за участь в акції (скриншот)

Скільки триватиме акція

Акція триватиме до 30 вересня 2023 року, і переможців буде оголошено наприкінці місяця. Переможців вибиратимуть за допомогою ресурсу Random.org серед учасників, які виконали всі умови акції на дату розіграшу. Під час розіграшу наприкінці етапів буде визначено 13 переможців.

Загалом за час акції буде визначено 39 переможців. Результати буде опубліковано на сторінці акції. Переможців за вересень визначать не пізніше ніж 11 жовтня.

Крім того, переможцям прийде сповіщення у мобільний додаток Приват24.

Як зробити платіж у додатку Приват24

Авторизуйтесь у додатку Приват24

Увійдіть у меню "Платежі"

У пошуковому меню введіть реквізити одержувача перекладу (назва, код організації або IBAN)

Виберіть одержувача та введіть пошукові реквізити (наприклад, особистий рахунок)

Заповніть дані платежу, виберіть картку для оплати та натисніть "Продовжити"

Перевірте дані та натисніть сплатити

Зареєструватися в акції можна за цим посиланням.