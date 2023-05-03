Українці можуть отримати грошову допомогу від ООН: хто може розраховувати та як це зробити
Від 24 лютого 2022 року триває програма підтримки українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Наразі можна отримати фінансову допомогу в розмірі 6 600 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.
Про це йдеться на сайті Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.
Хто може отримати грошову допомогу
Особи чи сім'ї, які належать до однієї з категорій нижче:
- внутрішньо переміщені особи від 24 лютого 2022
- населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях
- люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022
Крім того, на допомогу можуть розраховувати:
- родини, які мають лише одного з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше)
- родини, які очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років
- родини з однією або кількома особами з особливими потребами
- прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені)
- які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.
Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше ніж 5 400 гривень на одного члена родини.
Які документи необхідно мати з собою
З собою потрібно мати оригінали таких документів на кожного члена родини:
- податковий номер
- паспорт або інші документи, що посвідчують особу
- довідка ВПО (за наявності)
- гривнева банківська картка головного заявника
- свідоцтво про народження дітей (за необхідністю)
- документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю)
- посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю)
Скільки становить грошова допомога
Сума допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена родини на місяць та покриває тримісячний період.
Тобто якщо ви належите до однієї з категорій, яка підпадає під отримання грошової допомоги, тоді щомісяця протягом трьох місяців отримуватиме вказану суму на кожного члена сім'ї.
Для включення у грошову допомогу домогосподарство лімітовано до таких членів:
- голова домогосподарства
- дружина/чоловік
- його/її діти (до 23 років)
- його/її батьки
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