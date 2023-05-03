Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: кто может рассчитывать и как это сделать
С 24 февраля 2022 года продолжается программа поддержки украинцев, пострадавших в результате полномасштабной войны. Теперь можно получить финансовую помощь в размере 6 600 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев.
Об этом говорится на сайте Управления Верховного комиссара ООН по беженцам.
Кто может получить денежную помощь
Лица или семьи, принадлежащие к одной из категорий ниже:
- внутренне перемещенные лица от 24 февраля 2022
- население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях
- люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022
Кроме того, на помощь могут рассчитывать:
- семьи, имеющие только одного родителя с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше)
- семьи, которые возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет
- семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены)
- которые не были зарегистрированы из УВКБ ООН ранее, а также не получали пособия от других организаций.
Лица, которые отвечают критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5 400 гривен на одного члена семьи.
Какие документы необходимо иметь с собой
С собой нужно иметь оригиналы таких документов на каждого члена семьи:
- налоговый номер
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность
- справка ВПЛ (при наличии)
- гривневая банковская карта главного заявителя
- свидетельство о рождении детей (при необходимости)
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости)
- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости)
Сколько составляет денежная помощь
Сумма пособия составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период.
То есть если вы относитесь к одной из категорий, подпадающей под получение денежной помощи, тогда ежемесячно в течение трех месяцев будет получать указанную сумму на каждого члена семьи.
Для включения в денежную помощь домохозяйство лимитировано к следующим членам:
- глава домохозяйства
- жена/муж
- его/ее дети (до 23 лет)
- его/ее родители
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