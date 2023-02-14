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Переселенці скаржаться, що не отримують виплат: що робити та куди звертатися

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Вівторок 14 лютого 2023 15:57
Переселенці скаржаться, що не отримують виплат: що робити та куди звертатися Що робити, якщо ВПО не виплачують допомогу (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Останнім часом почастішали звернення внутрішньо переміщених осіб стосовно отримання матеріальної допомоги. Багато хто просто не отримує цих виплат і не знає, що в такому разі робити.

Куди звертатися за поновленням виплат, розповіли на сторінці Офісу Омбудсмана у Facebook.

Чому не надають виплати

"До Офісу Омбудсмана часто звертаються внутрішньо переміщені особи, які не отримують належних їм виплат на проживання. Так, лише впродовж січня за результатами розгляду 316 звернень було поновлено право на такі виплати для 277-ми ВПО", - йдеться в повідомленні.

Найпоширенішими причинами неотримання допомоги є:

  • технічна несправність у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери
  • виявлення помилки в персональних даних одержувача, даних номера банківського рахунка або категорії одержувача

Скільки зараз становить допомога

За словами представників Офісу Омбудсмана, фінансова допомога на проживання ВПО зараз складає такі суми:

  • для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень
  • для інших осіб - 2 000 гривень

Що робити, якщо ви перестали отримувати виплати

Матеріальна допомога виплачується щомісяця всім, хто подав заяву на її отримання. Якщо понад місяць ви не отримуєте виплат, варто звернутися до органу соцзахисту з відповідною заявою за місцем перебування на обліку ВПО.

У реєстрі перевірять вашу особу та виправлять виявлену помилку, якщо така буде.

У разі, якщо розв'язати проблему не вдалось, звертайтеся до Уповноваженого ВР України з прав людини:

  • за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008
  • на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua
  • на гарячу лінію: 0 800 501 720
  • за телефоном 044-299-74-08

Раніше ми розповідали, як українцям знятися зі статусу ВПО.

Читайте також, як студенти зі статусом ВПО можуть перевестись на безкоштовне навчання.

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Міністерство соціальної політики Внутрішньо переміщені особи