На які виплати від держави можуть розраховувати військові після демобілізації

Для українських військовослужбовців передбачені різні пільги та соціальні виплати, грошове забезпечення та компенсації, соцгарантії та премії як під час служби, так і після звільнення з лав ЗСУ. При цьому деякі нарахування для них доступні лише після демобілізації.

Про це передає видання " Pro Гроші ".

До списку виплат, на які можуть розраховувати військові після закінчення служби та які гарантовані державою відповідно до законодавчої бази, входять такі п'ять нарахувань:

1. Компенсація за неотримане майно.

Для її отримання військовому спочатку потрібно взяти довідку від речової служби частини про вартість.

Далі слід написати рапорт командиру про відшкодування зазначеної суми.

Кошти виплачуються виходячи з наказу командира.

2. Одноразова грошова допомога.

Демобілізовані можуть отримати половину місячної зарплати за кожний рік своєї служби у разі звільнення за станом здоров'я.

Крім того, за наявності вислуги не менше 10 календарних років передбачено нарахування військовим, які звільнилися за віком, через скорочення штату або у зв'язку із закінченням строку контракту.

3. Відшкодування за невикористану відпустку.

Незалежно від підстави звільнення зі служби, виплата коштів за невикористану відпустку передбачена всім військовим.

Розраховують розмір компенсації за всі дні основної щорічної та додаткової відпусток, що не були використані.

4. Виплата для оздоровлення.

Якщо військовослужбовець мав потребу у коштах на оздоровлення, але їх не отримав, ці гроші виплачуються після демобілізації на підставі наказу командира частини.

Розмір такого нарахування залежить від посадового окладу, виплат за званням та надбавки за вислугу років

5. Матеріальна підтримка на вирішення соціально-побутових питань.

Йдеться про нарахування одноразової виплати для вирішення зазначених питань. Сума не має перевищувати місячне забезпечення службовця, куди включають всі види грошового забезпечення крім винагород.