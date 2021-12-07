"Українцем за кордоном залишаюсь": Дорн прочитал стих о патриотизме

Иван Дорн отметил, что является артистом, для которого музыка - это вся его жизнь и выступая за границей он всегда представляет Украину.

Об этом музыкант рассказал в новом интервью Дмитрию Гордону, которое вышло сегодня, 7 декабря, на YouTube-канале журналиста.

В разговоре о патриотизме Дорн прочитал свой стих на украинском языке. Услышать его вы можете на видео ниже.

Иван Дорн прочитал стих о патриотизме на украинском языке (видео: YouTube)

Стоит отметить, что все интервью певец разговаривал на русском языке, но когда речь зашла о политике, войне и патриотизме, то он перешел на украинский.

В разговоре с Гордоном, Дорн также заявил, что в 2014 году начало агрессии России против Украины он воспринял как "полный п*дец". Музыкант отметил, что до сих пор он не может поверить в то, что Украина осталась без части Донецкой и Луганской областей, и без Крыма.

Кроме того, его беспокоит и то, что на Донбассе продолжается военный конфликт.