"Українцем за кордоном залишаюсь": Дорн прочитав вірш про патріотизм

Іван Дорн зазначив, що є артистом, для якого музика - це все його життя і виступаючи за кордоном він завжди представляє Україну.

Про це музикант розповів у новому інтерв'ю Дмитру Гордону, яке вийшло сьогодні, 7 грудня, на YouTube-каналі журналіста.

У розмові про патріотизм Дорн прочитав свій вірш українською мовою. Почути його ви можете на відео нижче.

Іван Дорн прочитав вірш про патріотизм українською мовою (відео: YouTube)

Варто зазначити, що все інтерв'ю співак розмовляв російською мовою, але коли мова зайшла про політику, війну і патріотизм, то він перейшов на українську.

У розмові з Гордоном, Дорн також заявив, що в 2014 році початок агресії Росії проти України він сприйняв як "повний п*дець". Музикант зазначив, що досі він не може повірити в те, що Україна залишилася без частини Донецької та Луганської областей, і без Криму.

Крім того, його турбує і те, що на Донбасі триває військовий конфлікт.