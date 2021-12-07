ru ua
Ср, 08 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Українцем за кордоном залишаюсь": Дорн прочитав вірш про патріотизм

Новость на русском →
Вівторок 07 грудня 2021 22:12
"Українцем за кордоном залишаюсь": Дорн прочитав вірш про патріотизм Фото: Іван Дорн прочитав вірш про патріотизм на інтерв'ю Дмитру Гордону (instagram.com/dorn_ivan)
Автор: Роман Мирончук

Іван Дорн зазначив, що є артистом, для якого музика - це все його життя і виступаючи за кордоном він завжди представляє Україну.

Про це музикант розповів у новому інтерв'ю Дмитру Гордону, яке вийшло сьогодні, 7 грудня, на YouTube-каналі журналіста.

У розмові про патріотизм Дорн прочитав свій вірш українською мовою. Почути його ви можете на відео нижче.

Іван Дорн прочитав вірш про патріотизм українською мовою (відео: YouTube)

Варто зазначити, що все інтерв'ю співак розмовляв російською мовою, але коли мова зайшла про політику, війну і патріотизм, то він перейшов на українську.

У розмові з Гордоном, Дорн також заявив, що в 2014 році початок агресії Росії проти України він сприйняв як "повний п*дець". Музикант зазначив, що досі він не може повірити в те, що Україна залишилася без частини Донецької та Луганської областей, і без Криму.

Крім того, його турбує і те, що на Донбасі триває військовий конфлікт.

Нагадаємо, що новоспечений посол Росії в Кабо-Верде Наталія Поклонська раптово заговорила українською мовою. Вона прочитала вірші на пісню "Люди, як кораблі" загиблого в автокатастрофі Кузьми Скрябіна.

Ми також писали про те, що українська школярка перемогла на всесвітньому конкурсі поезії в Парижі. Дівчина прочитала свій вірш французькою мовою, який називається Le Caricaturiste ("Карикатурист").

Читайте РБК-Україна в Google News
Іван Дорн Дмитрий Гордон
LITE
Сміливе рішення: стиліст навчила без проблем носити світле взуття взимку
Сміливе рішення: стиліст навчила без проблем носити світле взуття взимку