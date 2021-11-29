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Украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии в Париже

Новина українською →
Франция, Понедельник 29 ноября 2021 22:16
Украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии в Париже Фото: украинка победила на всемирном конкурсе поэзии (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Во Франции в Париже прошел международный конкурс поэзии Poésie en liberté, в котором победила 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина.

Об этом сообщает Главком.

Девушка прочитала свой стих на французском языке, который называется Le Caricaturiste ("Карикатурист").

Премию Deuxième Prix украинке вручил мэр пятого округа Парижа. Награждение проходило в торжественном зале заседаний у Пантеона.

Украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии в Париже

Украинка Анна-Мария Баландина стала победительницей всемирного конкурса поэзии (фото: glavcom.ua)

После победы Анна-Мария отправилась на встречу с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.

Украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии в Париже

Украинка Анна-Мария Баландина стала победительницей всемирного конкурса поэзии (фото: glavcom.ua)

Девушка также прокомментировала важное событие в своей жизни, и подчеркнула, что для нее большая честь принести Украине эту победу. Тем более, что до этого украинцы никогда не побеждали в данном конкурсе.

Украинка учится во французском лицее имени Анны Киевской в Киеве.

Отметим, что благодаря победе в конкурсе, теперь Анны-Мария сможет издать сборник своих произведений, который появится во всех библиотеках Франции.

Впервые международный конкурс поэзии прошел во Франции в 1998 году. В нем могут принимать участие учебные заведения со всего мира, но есть одно важное условие: обучение там должно проходить на французском языке.

Напомним, на "Танцах со звездами 2021" победил актер Антон Логай и его партнерша Анна Карелина. Пара на протяжении всего сезона демонстрировала хорошие результаты. Судьи также восхищались их поддержками.

Ранее украинка Елена Мороз из Львова победила в мировом конкурсе красоты Woman of the Universe-2021. Она покорила всех не только своей красотой, но и умом, и неравнодушием к другим людям.

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