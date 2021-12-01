Поклонская внезапно заговорила на украинском, театрально зачитав стихи Скрябина

Наталья Поклонская, скандальный экс-"прокурор Крыма" и новоиспеченный посол РФ в Кабо-Верде , внезапно заговорила на украинском. Мало того, она еще и продекламировала стихи на песню "Люди, як кораблі" Кузьмы Скрябина, который бы точно не обрадовался такой "чести".

В кадре скандальная "прокурор" разместила несколько своих фото, на которые наложила голосовое сопровождение.

В комментариях поклонники Наташи предположили, что, видать, Крым скоро вернется в Украину, раз она вспомнила родную речь:

Скучает по Украине. Можно понять.

Видать, Крым в скором времени все-таки вернется в Украину

Епта, на рідній заговорила! Доходить потроху...

Соскучились по Украине?

Поклонскую в Украине считают предателем и работают над ее экстрадицией

Наталья Поклонская до оккупации Крыма работала в украинской прокуратуре, но в момент захвата полуострова изменила присяге и начала сотрудничать с оккупантами.

После она была назначена "прокурором республики Крым" и вела ряд резонансных дел. В частности добивалась закрытия Меджлиса крымскотатарского народа и уголовного преследования его лидеров Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ахмета Чийгоза, а также режиссера Олега Сенцова.

В сентябре 2016 года она стала стать депутатом Государственной думы России от пропутинской партии "Единая Россия".

А в октябре 2021-го Владимир Путин отправил ее послом в республику Кабо-Верде - архипелаг из 18 мелких и средних островов на расстоянии около 600 км от африканского берега.

Сразу после назначения Поклонской послом МИД Украины заявил, что будет добиваться ее выдачи.