ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Поклонская внезапно заговорила на украинском, театрально зачитав стихи Скрябина

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 14:02
Поклонская внезапно заговорила на украинском, театрально зачитав стихи Скрябина Фото: Наталья Поклонская (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Наталья Поклонская, скандальный экс-"прокурор Крыма" и новоиспеченный посол РФ в Кабо-Верде, внезапно заговорила на украинском. Мало того, она еще и продекламировала стихи на песню "Люди, як кораблі" Кузьмы Скрябина, который бы точно не обрадовался такой "чести".

Видео Поклонская разместила в своем Instagram.

В кадре скандальная "прокурор" разместила несколько своих фото, на которые наложила голосовое сопровождение.

В комментариях поклонники Наташи предположили, что, видать, Крым скоро вернется в Украину, раз она вспомнила родную речь:

  • Скучает по Украине. Можно понять.
  • Видать, Крым в скором времени все-таки вернется в Украину
  • Епта, на рідній заговорила! Доходить потроху...
  • Соскучились по Украине?

Поклонскую в Украине считают предателем и работают над ее экстрадицией

Наталья Поклонская до оккупации Крыма работала в украинской прокуратуре, но в момент захвата полуострова изменила присяге и начала сотрудничать с оккупантами.

После она была назначена "прокурором республики Крым" и вела ряд резонансных дел. В частности добивалась закрытия Меджлиса крымскотатарского народа и уголовного преследования его лидеров Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ахмета Чийгоза, а также режиссера Олега Сенцова.

В сентябре 2016 года она стала стать депутатом Государственной думы России от пропутинской партии "Единая Россия".

А в октябре 2021-го Владимир Путин отправил ее послом в республику Кабо-Верде - архипелаг из 18 мелких и средних островов на расстоянии около 600 км от африканского берега.

Сразу после назначения Поклонской послом МИД Украины заявил, что будет добиваться ее выдачи.

Ранее мы писали, что в соцсетях высмеяли Поклонскую, поздравившую россиян верхом на коне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Наталья Поклонская
LITE
Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога
Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога