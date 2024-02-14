Український шеф-кухар поділився лайфхаком, який "врятує" сковороду, до якої пристає їжа

Мабуть, у кожного вдома є сковорідка, до якої прилипає їжа. Якщо ви надумали її викинути, то не поспішайте. Врятували її можна за допомогою простого лайфхаку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку українського шеф-кухаря Олександра Городніка .

Що зробити, щоб їжа не прилипала

Кухар зазначив, що це дуже болюче питання для всіх, хто коли-небудь готував на сковорідці з нержавіючої сталі.

Для того, щоб до сковорідки нічого не прилипало, нам потрібно розігріти її до правильної температури. Бо без цього нічого не вийде.

Перевірити правильність температури можна за допомогою води. Якщо вода просто випаровується, то це означає, що сковорідка ще не нагрілась до правильної температури.

Через декілька секунд знову налийте воду.

"Вона повинна буквально відскакувати від сковорідки", - зазначив Олександр.

Далі обов'язково додаємо трішки рослинної олії. Після цього смажимо, наприклад яйце. Можна брати навіть металеву лопатку, щоб помішувати, адже це сковорідка металева і їй нічого не буде.

Спосіб з сіллю

Потрібно поставити сковорідку на плиту та нагріти. Після цього на гарячу поверхню кладемо кілька ложок солі. Сіль має повністю покрити всю поверхню сковороди. Далі зменшуємо вогонь і періодично перемішуємо сіль на сковороді.

Сковороду потрібно прожарювати до тих пір, доки сіль не змінить свій колір з білого на жовтуватий.

Беремо паперовий рушник та протираємо ним сковороду.

Потім потрібно налити на сковороду трохи соняшникової олії та за допомогою паперового рушника натерти її.

Тепер потрібно поставити сковороду на плиту та знову її нагріти. Через 2-3 хвилини, коли сковорода нагрілася, вимикайте газ. Тепер сковорода повністю готова до експлуатації.

Додамо, що важливо розігрівати сковорідку належним чином. Перед додаванням їжі розігрійте сковорідку на середньому чи навіть трошки вищому вогні. Необхідно, щоб вона була достатньо гарячою, перш ніж ви почнете готувати.

Також використовуйте олію, розплавлене масло чи інший жир перед додаванням інгредієнтів. Це створить покриття, яке допоможе уникнути прилипання.