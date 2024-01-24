Український шеф-кухар показав, які сковорідки не варто купувати в магазині

Сковорідка - незамінна річ на кухні. Щоб вибрати в магазині якісну сковорідку, варто знати про деякі нюанси. Все тому, що багато прорекламованих сковорідок - це всього лише маркетинг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку українського шеф-кухаря Олександра Городника.

Яких сковорідок уникати

Експерт каже, що потрібно уникати карбонові та гранітні покриття сковорідок. Це всього лиш маркетинг.

"Просто домішки перемішані разом зі звичайним тефлоном або іншими матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Кухар каже, що сковорідка з подряпинами починає виділяти токсичні випаровування, які можуть призвести до важких захворювань.

Однак, найбільш небезпечні хімічні домішки саме в посуді з тефлоновим покриттям "PFOA" і "PFOS" або перфтороктанова та перфтороктансульфонова кислота. Вони сприяють розвитку деяких видів раку, включаючи рак молочної, передміхурової залоз та яєчників.

Будь-яка сковорідка прослужить довго, якщо ви будете за нею доглядати належним чином :

не наливати на гарячу сковорідку холодну воду (без різких перепадів температури)

ніколи не дряпати

використовувати силіконові або дерев'яні лопатки

мити тільки м'якою стороною губки

насухо витирати

Що краще обрати

Чавун

Це важкий і міцний матеріал, який відмінно зберігає тепло. Цей тип сковороди підходить не тільки для смаження, а й для варіння і томління їжі.

100% керамічна сковорідка

У порівнянні з алюмінієм кераміка володіє природними антипригарними властивостями без додавання хімічних компонентів.

Нержавіюча сталь

Не повинно бути маркування "PFOA" і "PFOS". Сковорідки з нержавіючої сталі широко використовуються в професійному середовищі.

Перевага нержавіючої в тому, що вона проста в обслуговуванні і має хороший термін служби навіть при стабільному використанні.

З мінусів - це дуже довго треба вчитись на ній смажити так, щоб нічого не прилипало.