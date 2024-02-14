Украинский шеф-повар показал, как спасти сковороду, к который прилипает еда

Наверное, у каждого дома есть сковорода, к которой прилипает еда. Если вы решили ее выбросить, то не спешите. Спасли ее можно с помощью простого лайфхака.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу украинского шеф-повара Александра Городника .

Что сделать, чтобы еда не прилипала

Повар отметил, что это очень болезненный вопрос для всех, кто когда-либо готовил на сковородке из нержавеющей стали.

Для того чтобы к сковородке ничего не прилипало, нам нужно разогреть ее до правильной температуры. Потому что без этого ничего не получится.

Проверить правильность температуры можно с помощью воды. Если вода просто испаряется, то это означает, что сковорода еще не нагрелась до правильной температуры.

Через несколько секунд снова налейте воду.

"Она должна буквально отскакивать от сковородки", - отметил Александр.

Далее обязательно добавляем немного растительного масла. После этого жарим, например, яйцо. Можно брать даже металлическую лопатку, чтобы помешивать, ведь это металлическая сковорода и ей ничего не будет.

Способ с солью

Необходимо поставить сковороду на плиту и нагреть. После этого на горячую поверхность кладем несколько ложек соли. Соль полностью покрыть всю поверхность сковороды. Далее убавляем огонь и периодически перемешиваем соль на сковороде.

Сковороду нужно прокаливать до тех пор, пока соль не изменит свой цвет с белого на желтоватый.

Берем бумажное полотенце и протираем им сковороду.

Затем нужно налить на сковороду немного подсолнечного масла и с помощью бумажного полотенца натереть его.

Теперь нужно поставить сковороду на плиту и снова ее нагреть. Через 2-3 минуты, когда сковорода нагрелась, выключайте газ. Теперь сковорода полностью готова к эксплуатации.

Добавим, что важно разогревать сковороду должным образом. Перед добавлением пищи разогрейте сковородку на среднем или даже немного выше огне. Необходимо, чтобы она была достаточно горячей, прежде чем вы начнете готовить.

Также используйте масло, расплавленное масло или другой жир перед добавлением ингредиентов. Это сделает покрытие, которое поможет избежать прилипания.