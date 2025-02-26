Український режисер назвав Лорак "пихатою дівою" та сказав, як її змінила РФ

Після початку повномасштабної війни Ані Лорак відкрито підтримала Росію та навіть розглядала можливість відмовитися від українського громадянства на користь російського.

Режисер Семен Горов в інтерв'ю поділився думкою, що багато українських артистів, досягнувши популярності в російському шоу-бізнесі, змінювалися не в кращий бік.

Він також пригадав досвід роботи з Лорак під час зйомок одного зі своїх новорічних мюзиклів "Вечори на хуторі біля Диканьки", де Лорак зіграла Оксану, а коваля Вакулу - Олег Скрипка. Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Моє ставлення до багатьох українських артистів почало змінюватись щойно вони більшість часу стали проводити не в Україні, а в Росії. Вони просто на очах почали змінюватись, як на мене, в гірший бік. Ставали більш корисними, зухвалими, грубими, скнарами", - пояснив кліпмейкер.

Режисер додав, що коли Ані Лорак почала співпрацювати з Філіпом Кіркоровим у Росії, він уже помітив негативний вплив на її поведінку та зміни в її настрої.

"І навіть Кароліна (справжнє ім'я Ані Лорак - ред..), коли дуже довго була в Росії, її продюсер був Кіркоров, то я почав відчувати, що в мене немає про що з нею розмовляти, що це вже якась інша людина. Не та дівчинка така тонка і глибока, усміхнена, а це якась вже пихата провінційна діва, така хабалка", - заявив Горов.

Що відомо про громадянську позицію Лорак

Після 2014 року Ані Лорак переїхала до Росії, але періодично поверталася до України з концертами. Водночас активісти неодноразово зривали її виступи, оскільки співачка відкрито підтримувала путінський режим і продовжувала заробляти гроші в Україні, ігноруючи критику.

У жовтні 2022 року РНБО запровадила санкції проти низки українських виконавців, які співпрацювали з країною-агресоркою, серед них була й Лорак. Співачка жодного разу не засудила повномасштабне вторгнення РФ, а натомість час від часу робила загальні заяви про "мир". Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

У березні 2023 року в російських ЗМІ з'явилася інформація, що зрадниця подала документи для отримання громадянства РФ. Однак сама виконавиця це не коментувала.

Торік Володимир Зеленський позбавив державних нагород артистів, які поширюють російську пропаганду. Серед них була Ані Лорак, Таїсія Повалій та інші виконавці, що стали на бік ворога.