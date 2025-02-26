Чому Софія Ротару мовчить про війну? Відомий режисер пояснив її позицію

Відомий український режисер і постановник театральних, кіно- та телевізійних проєктів Семен Горов висловився щодо позиції співачки Софії Ротару під час війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю кліпмейкера YouTube-проєкту ТСН.ua " Наодинці ".

Відомо, що артистка рідко висловлюється про війну в Україні та уникає публічності, через що часто зазнає критики.

Режисер висловив своє здивування з приводу такого негативного ставлення до Ротару.

Горов зазначив, що перш за все слід враховувати поважний вік співачки, а також те, що вона значно сприяла розвитку української музики в минулому. Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Семен наголосив, що Софія Ротару народилася ще за часів Радянського Союзу. Тому, на його думку, закиди з боку молодого покоління, яке зростало вже в незалежній Україні, виглядають недоречно.

"Більш молодим людям уже легше оцінювати. Вони народилися вже в Україні. Софія Михайлівна народилася в зовсім іншій державі, в зовсім іншому середовищі. Вона радянська людина. Вона народна артистка України, народна артистка Молдови, народна артистка Росії. І вимагати від неї, щоб вона там щось...", - поділився думкою режисер.

"По-перше, вона дуже уже літня людина, ну що там можна від неї вимагати? Вона багато зробила для української музики, і я думаю, що за це треба бути їй вдячними. Всі люди різні. І є люди, які зривають все з себе і лізуть на барикади, а є ті, хто так не може", - додав Семен.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Софія Ротару майже не з’являється в інформаційному просторі. Вона припинила концертну діяльність і уникає публічних заходів.

Співачка не висловлюється щодо російського вторгнення, проте час від часу ділиться в соцмережах світлинами зруйнованих окупантами українських міст і сіл.

Подейкують, що нині Софія Михайлівна мешкає за кордоном, зокрема в Італії, де придбала розкішну віллу.

Водночас восени вона відвідала Київ, щоб вшанувати пам’ять свого чоловіка.