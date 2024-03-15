Ані Лорак отримує російське громадянство: що відомо

Українська співачка-зрадниця Ані Лорак, яка вже багато років мешкає у РФ, наважилась отримати російський паспорт. Кароліна Куєк вже подала заяву, де просить зробити її громадянкою терористичної держави.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Що відомо про рішення Лорак

Згідно з інформацією росЗМІ, прохання щодо громадянства РФ артистка-зрадниця подала ще в лютому.

"Кароліна Куєк (справжнє ім'я Лорак, - Ред.) подала заяву на отримання громадянства Росії ще в лютому", - сказав журналістам неназваний співрозмовник із буцімто оточення співачки.

Виходячи з цього, цілком імовірно, що незабаром Лорак стане громадянкою країни-агресора.

Зірка-зрадниця (фото: flickr.com)

Основне про життєвий шлях і позицію Лорак

Кароліна Мирославівна Куєк, більш відома як Ані Лорак, народилась 27 вересня 1978 року в місті Кіцмань Чернівецької області.

Отримавши визнання серед українців, зірка подалась шукати кращої долі в Росії.

З початком російсько-української війни у 2014 році не переривала зв'язків із російським шоу-бізнесом, за що неодноразово піддавалась критиці.

У 2016 році депутат Віталій Мілонов запропонував виконавиці допомогу в отриманні громадянства РФ, однак тоді вона відмовилась і заявила, що змінювати громадянство не збирається.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, Лорак не засудила дії країни-агресора, в якій проживала та працювала.

Тоді українські артисти засудили її "позицію", а комітет Верховної Ради з питань інформаційної політики звернувся до президента із проханням позбавити співачку звання "Народний артист України".

У жовтні 2022 року проти Кароліни було запроваджено санкції РНБО.