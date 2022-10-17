Українській боксерці заборонили виходити на ринг із прапором. Винен росіянин

Боксерку з Рівного Божену Мельник відсторонили від участі в чемпіонаті Європи через використання української символіки.

Що сталося на чемпіонаті?

Разом із юніорською збірною з боксу Божена приїхала на свій перший чемпіонат в Італію. Дівчина розповідає, що все було добре та за планом, але під час першого виступу щось пішло не так.

"Перший день іде зважування. Я не виступала, але виступали деякі хлопці. Перший наш хлопець не виходить ринг. Повертається до нас у сльозах. Каже, що нашу команду дискваліфікували", - розповідає спортсменка.

Таким стало рішення Міжнародної боксерської федерації IBA. У 2020 році її очолив росіянин Умар Кремльов. Того ж року федерація заборонила українцям виступати під державним прапором, а натомість використовувати нейтральний.

Президент Міжнародної боксерської Асоціації росіянин Умар Кремльов (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

"Ми могли виступати, але під символікою IBA. Тобто на нагородженні не було би ні прапорі, ні гімну. Головний тренер ухвалив рішення, що раз така ситуація, наша команда знімається, і ми поїхали додому", - каже Божена.

До цих змагань боксери готувалися в умовах війни та за власний кошт пів року, але на рідній Рівненщині вчинок спортсменів гідно оцінили.

"Її позиція правильна, тому що вона працює з командою. Це командна праця, і я думаю, вони матимуть результат. Головне - не здаватися, рухатися вперед і перемагати", - каже секретар Рівненської міськради.

Попри це прапор України все ж з'явився на чемпіонаті Європи з боксу.

Фото: скриншот із відео

Що відповіли в Асоціації?

ІВА відреагувала на позицію українських спортсменів. Написали, що спорт поза політикою і дозволили брати участь у міжнародних змаганнях боксерам з Росії та Білорусі.

А українцям пообіцяли, що подібних інцидентів більше не повториться. Та чи треба більше - питання, звісно, хороше.