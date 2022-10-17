Украинским боксерам запретили выходить на ринг с флагом. Виноват россиянин

Что случилось на чемпионате?

Вместе с юниорской сборной по боксу Божена приехала на свой первый чемпионат в Италию. Девушка рассказывает, что все было хорошо и по плану, но во время первого выступления что-то пошло не так.

"Первый день идет взвешивание. Я не выступала, но выступали некоторые ребята. Первый наш парень не выходит ринг. Возвращается к нам в слезах. Говорит, что нашу команду дисквалифицировали", - рассказывает спортсменка.

Таково решение Международной боксерской федерации IBA. В 2020 году ее возглавил россиянин Умар Кремлев. В том же году федерация запретила украинцам выступать под государственным флагом, а использовать нейтральный.

Президент Международной боксерской Ассоциации россиянин Умар Кремлев (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

"Мы могли выступать, но под символикой IBA. То есть на награждении не было бы ни флага, ни гимна. Главный тренер принял решение, что раз такая ситуация наша команда снимается, и мы поехали домой", - говорит Божена.

К этим соревнованиям боксеры готовились в условиях войны и за свой счет пол года, но на родной Ровенщине поступок спортсменов по достоинству оценили.

"Ее позиция правильная, потому что она работает с командой. Это командный труд, и я думаю, они будут иметь результат. Главное - не сдаваться, двигаться вперед и побеждать", - говорит секретарь Ровенского горсовета.

Несмотря на это, флаг Украины все же появился на чемпионате Европы по боксу.

Фото: скриншот с видео

Что ответили в Ассоциации?

IВА отреагировала на позицию украинских спортсменов. Написали, что спорт вне политики и позволили участвовать в международных соревнованиях боксерам из России и Белоруссии.

А украинцам пообещали, что подобные инциденты больше не повторятся. Но нужно ли больше - вопрос, конечно, хороший.