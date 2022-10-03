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Місіс Крим 2022 виконала "Ой, у лузі червона калина", а потім дала задню (відео)

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Крим, Понеділок 03 жовтня 2022 12:24
Місіс Крим 2022 виконала "Ой, у лузі червона калина", а потім дала задню (відео) Ольга Валєєва виконала "Червону калину" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Полтавка Ольга Валєєва проживає в Криму і цього літа виграла на окупованому півострові конкурс Місіс Крим 2022. 34-річна жінка з двома дітьми розлучена, але вже давно мешкає в Криму. Одного дня вона з подругою на балконі вирішила заспівати українську пісню "Червона калина", за що потім поплатилася.

Про скандал читайте у матеріалі Styler.

Деталі скандалу

Відеоролик із піснею швидко поширили у проросійських пабликах, а на адресу Ольги Валєєвої посипалися образи та погрози. Через хейт у соціальних мережах вона видалила відео зі свого Instagram.

Місіс Крим 2022 виконала &quot;Ой, у лузі червона калина&quot;, а потім дала задню (відео)Валєєва стала "Місіс Крим - 2022" (instagram.com/olga_rijjylya)

Валєєву назвали "фашисткою" та "нацисткою", а депутат Державної Думи від окупованого Криму Леонід Івлєв зажадав від правоохоронців покарати Ольгу Валєєву за "прояв українського фашизму".

Ольга дала задню

У своєму Instagram жінка написала, що вона не знала, що пісня є забороненою.

"Хочу висловитися з приводу останніх подій з піснею і всіх образ на мою адресу!!! Кажу як є! Я знати не знала що ця пісня з чимось пов'язана і є якоюсь забороненою! Просто заспівали українську пісню (ми так думали, що це просто пісенька, яку знаємо давно)", - написала Валєєва.

"Так! Я українка! Родом я з Криму, народилася в Білогірську! Живу собі спокійно в Сімферополі і виховую сама двох дітей! І що ви думаєте, я б стала ризикувати, знаючи, що як виявилося, значить ця пісня?" – додала вона.

Місіс Крим 2022 виконала &quot;Ой, у лузі червона калина&quot;, а потім дала задню (відео)Ольга Валєєва не розуміє, чому на неї накинулися (фото: instagram.com/olga_rijjylya)

Як ми раніше писали, Ксенія Мішина зізналася, як мешкають її батьки в окупованому Криму.

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