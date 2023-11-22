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Українським водіям розповіли, чи можна отримати штраф за відсутність вогнегасника в авто

Чи потрібно мати в авто вогнегасник (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто вважає, що під час зупинки водій повинен показувати поліцейському наявність в автомобілі вогнегасника. Однак, чи справді це так та яка відповідальність за відсутність вогнегасника.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Дорожній адвокат".

Для чого вогнегасник в авто

Останнім часом поліція почала перевіряти наявність вогнегасників в автомобілях і виписувати штрафи.

Вогнегасник у легковому автомобілі призначений для того, щоб загасити початковий вогонь, який може виникнути в автомобілі внаслідок нещасних випадків. Це може бути зокрема внаслідок короткого замикання, перегріву або інших вогневих небезпек.

Вогнегасник є одним із важливих засобів пожежної безпеки, який може захистити життя та автомобіль.

Чи потрібно обов'язково мати в авто вогнегасник

Згідно з п. 2.3 ПДР для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобовʼязаний перед виїздом перевірити й забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу.

Відповідно до п. 31.4.7.є ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів за невідповідності таким вимогам, а саме, відсутній працездатний вогнегасник на легковому автомобілі.

Він повинен бути в закріпленому стані у визначених підприємством-виробником місцях. У разі коли конструкцією транспортного засобу зазначені місця не передбачено, вогнегасник повинен розташовуватись у легкодоступних місцях.

Тому, відповідно до закону вогнегасник в автомобілі повинен бути. Без вогнегасника водій не має права здійснювати рух

Чи зобовʼязаний водій предʼявити інспектору вогнегасник

Відповідно до п. 2.4.6 ПДР на вимогу поліцейського водій повинен зупинитися, а також дати можливість перевірити комплектність транспортного засобу.

Фахівці кажуть, що в законі не прописано, що водій особисто має щось предʼявляти. Також закон не зобовʼязує водія надавати відповідь на запитання чи є в автомобілі вогнегасник.

Водій повинен надати можливість інспектору самому перевірити наявність в автомобілі вогнегасника

Якщо ж на запитання інспектора водій за власним бажанням надасть відповідь, що вогнегасника немає, то це буде підставою для винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Який штраф за відсутність вогнегасника у легковому авто

Поліція виписує штраф за відсутність вогнегасника згідно з ч. 1 ст. 121 КУПАП. Тому водію доведеться сплати штраф в розмірі 340 грн.

Водночас частина 1 статті 121 КУпАП визначає відповідальність у разі керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється.

Однак, відсутність вогнегасника не є технічною несправністю. І відповідно немає підстав для застосування ч.1 ст.121 КУпАП. 

 

Раніше ми повідомляли, де і як краще залишати машину взимку, якщо немає гаража.

Також ми писали, як водіям мити автомобіль взимку, щоб не зіпсувати кузов та не замерзали двері.

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