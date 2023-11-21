Де і як краще залишати машину взимку, якщо немає гаража

У великому місті, особливо, якщо це мегаполіс, дуже складно знайти гараж поруч зі своїм будинком. Тому водії залишають свої машини поруч з будинком. Однак, взимку важливо правильно доглядати за своїм авто.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Apnews .

Вибирайте правильне місце

Щоб зберегти машину в чистоті, не слід ставити її прямо під вікнами будинку. Це допоможе врятувати авто від обвалу снігу взимку, що може завдати сильні пошкодження.

Також не варто ставати на вільне місце біля сміттєвих контейнерів. Це загрожує неприємним "знайомством" зі сміттєзбиральною машиною.

До того ж будьте обережні, залишаючи машину біля дерев, після кожного снігу, дощу або вітру, вам доведеться знімати з неї купу гілок, які можуть завдати шкоди у вигляді подряпин.

Придбайте чохол

Чудовим рішенням проблеми може стати придбання спеціального чохла для автомобілів. Такі чохли складаються з прогумованої тканини і непромокаючої плівки, що збереже ваше авто влітку від дощу, а взимку від примерзання чохла до машини.

До того ж долийте рідини до максимального рівня. У бачок склоомивача обов’язково залийте якісну незамерзайку. Залишивши в бачку воду, ви ризикуєте пошкодити моторчик.

Бережіть акумулятор

Можна від'єднати акумулятор та поставте його в тепле місце, щоб запобігти замерзанню рідин і полегшити його запуск потім. Крім того, ніколи не зберігайте автомобільний акумулятор на бетонній підлозі, оскільки так він швидко "сяде".

Переваги гаражного зберігання

Неопалювальний гараж у будь-якому випадку буде кращим за вуличне зберігання. Кузов машини в такому гаражі швидше остигає, ніж на вулиці, а значить він швидше висохне.

В теплому гаражі машина збережеться найкраще. Налиплий на кузов сніг швидко танутиме, а сама машина за короткий проміжок часу висохне, що перешкоджатиме гниттю металевих елементів.