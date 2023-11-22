Украинским водителям рассказали, можно ли получить штраф за отсутствие огнетушителя в авто

Для чего огнетушитель в авто

В последнее время полиция принялась проверять наличие огнетушителей в автомобилях и выписывать штрафы.

Огнетушитель в легковом автомобиле предназначен для того, чтобы потушить начальный огонь, который может возникнуть в автомобиле в результате несчастных случаев. Это может быть вследствие короткого замыкания, перегрева или других огневых опасностей.

Огнетушитель является одним из важных средств пожарной безопасности, способных защитить жизнь и автомобиль.

Нужно ли обязательно иметь в авто огнетушитель

Согласно п. 2.3 ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан перед выездом проверить и обеспечить технически исправное состояние и комплектность транспортного средства.

В соответствии с п. 31.4.7.е ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств при несоответствии таким требованиям, а именно, отсутствует работоспособный огнетушитель на легковом автомобиле.

Он должен находиться в закрепленном состоянии в определенных предприятием-производителем местах. В случае, когда конструкцией транспортного средства указанные места не предусмотрены, огнетушитель должен располагаться в легкодоступных местах.

Поэтому, согласно закону, огнетушитель в автомобиле должен быть. Без огнетушителя водитель не имеет права совершать движение

Обязан ли водитель предъявить инспектору огнетушитель

Согласно п. 2.4.6 ПДД по требованию полицейского водитель должен остановиться, а также дать возможность проверить комплектность транспортного средства.

Специалисты говорят, что в законе не прописано, что водитель лично должен что-то предъявлять. Также закон не обязывает водителя отвечать на вопрос есть ли в автомобиле огнетушитель.

Водитель должен предоставить возможность инспектору самому проверить наличие в автомобиле огнетушителя

Если же на вопрос инспектора водитель по собственному желанию ответит, что огнетушителя нет, то это будет основанием для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Какой штраф за отсутствие огнетушителя в легковом авто

Полиция выписывает штраф за отсутствие огнетушителя согласно ч. 1 ст. 121 КУПОП. Поэтому водителю придется уплатить штраф в размере 340 грн.

В то же время часть 1 статьи 121 КУоАП определяет ответственность при управлении транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается.

Однако отсутствие огнетушителя не является технической неисправностью. И, соответственно, нет оснований для применения ч.1 ст.121 КУоАП.