Як водіям мити автомобіль взимку, щоб не зіпсувати кузов та не замерзали двері

Догляд за автомобілем - важливий процес. Взимку важливо правильно мити автомобіль, щоб уникнути неприємностей. Загалом варто дотримуватись деяких порад.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Evans halshaw .

Уникайте гарячої води

Якщо на вашому автомобілі є лід або сніг, то не мийте автомобіль гарячою водою. В результаті можуть виникнути мікроскопічні тріщини на лобовому склі або воно навіть повністю трісне.

Гаряча вода також може усунути захисний автомобільний віск, який ви нанесли раніше.

Замість цього використовуйте теплу воду та прогрійте машину перед початком миття. Попередній нагрів автомобіля допоможе запобігти замерзанню води під час і відразу після миття.

Не використовуйте щітки

Більшість професіоналів автомийок рекомендують покладатися на промивання, а не на чищення. Використання мильної щітки може призвести до потрапляння частинок солі, піску та бруду на фарбу. А це призведе до подряпин.

Пістолет з активною піною - це те, що можна використовувати для обережного миття. Після нанесення піні зачекайте кілька хвилин та просто змийте автомобіль водою. Цього буде достатньо для безпечного миття взимку.

Не забувайте про днище

Взимку варто звернути особливу увагу на цю зону. Нижня частина не захищена жодним покриттям, вразлива до іржі, яка може виникнути через сіль та постійні бризки води взимку.

Не дайте дверям "замерзнути"

Варто опустити кожне вікно та люк, щоб запобігти утворенню льоду між вікном та ущільнювачем. Залишіть їх відкритими на кілька хвилин. Також доцільно зробити те саме з кришкою паливного бака.

Після цього відчиніть дверцята та почистьте гумові ущільнювачі рушником.

Важливі етапи після миття

Крім безпосередньо мийки, дуже важливо провести обробку машини після. Це дозволить уникнути можливих неприємностей, які можуть виникнути через воду, що залишиться на поверхні. Після водних процедур обов'язково необхідно: