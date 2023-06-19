Українським пенсіонерам нагадали про законні щомісячні надбавки: як їх отримати

Хто може отримувати надбавку

Виявляється, частина українських пенсіонерів має право одержувати надбавку до пенсії у розмірі понад 250 гривень.

Мова йде про законну доплату за донорство тим пенсіонерам, які протягом життя систематично здавали кров і отримали звання "Почесного донора".

Який розмір надбавки

Він становить 10% від середнього прожиткового мінімуму по країні. На 2023 рік такий мінімум становить 2589 гривень.

Відтак щомісячна надбавка до пенсії за донорство має становити 258,90 гривень.

Які умови отримання доплати

Отримати цю надбавку можуть лише ті громадяни, яким надано звання Почесного донора України. Для того, щоб претендувати на нього, потрібно регулярно здавати кров і документально підтверджувати кожен випадок.

Зокрема треба здати:

40 разових максимально допустимих доз крові

або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові

Важливо: донорство має бути безкоштовним.

Щоб додаткові виплати призначили, необхідно подати до територіального управління Пенсійного фонду України:

заява

документи про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України"

В деяких випадках доплата може "загубитися"

Якщо основний розмір пенсії навіть з надбавкою за донорство, становить менше двох тисяч гривень, то до пенсії встановлюється доплата, щоб її загальний розмір був не нижчим за 2760 гривень (від 1 березня 2023 року).

Така доплата встановлюється особам, молодшим за 70 років, зі стажем від 30 років у жінок і від 35 років у чоловіків.

Якщо ви в цій категорії, то фактично доплата за донорство "губиться" в цій сумі.

Тобто ця доплата не встановлюється понад зазначені 2760 гривень, а вже входить до цієї суми.